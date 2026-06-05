Prvi put testirana na ljudima vakcina koju je dizajnirala veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija je korišćena za razvoj „suštinski novog“ tipa vakcine koja bi mogla da zaštiti od širokog spektra virusa i spreči pandemije, kažu istraživači, a prenosi BBC News. Tim sa Univerziteta u Kembridžu navodi da je ovo prvi put da je ključna komponenta vakcine u potpunosti dizajnirana pomoću veštačke inteligencije (AI), a potom testirana na ljudima.

Vakcina je napravljena tako da deluje na sve koronaviruse, što bi uključilo sve varijante kovida, kao i viruse koji trenutno inficiraju životinje, a imaju potencijal da pokrenu sledeću pandemiju.

Rad je još u ranoj fazi, ali tim već razvija zasebne vakcine koje bi mogle da se bore protiv gripa i ebole.

Vakcine uče naše telo kako da prepozna infekciju kako bi povećale naše šanse da se izborimo sa njom. Ali neki virusi su vešti u menjanju svog izgleda – ili mutiranju – pa vakcine mogu brzo da zastare. Zato je vakcine protiv kovida i zimskog gripa potrebno redovno ažurirati.

- Uvek kaskamo - rekao je prof. Džonatan Hini sa Univerziteta u Kembridžu, dodajući da je ono što pokušavaju „da budu ispred svih“ i to toliko ispred da bi mogli da se zaštite od novih žarišta ili pandemija.

Obično se vakcine dizajniraju koristeći trenutni soj virusa. Istraživači iz Kembridža uzeli su poznate genetske kodove iz niza koronavirusa koji su zabeleženi u programima nadzora koji tragaju za potencijalnim virusnim pretnjama. Ove genetske kodove analizirala je veštačka inteligencija. Ona je potom dizajnirala „super-antigen“ koji bi mogao da obuči imunosistem na takav način da on pruža zaštitu od cele porodice virusa – čak i ako oni mutiraju ili ako nova infekcija pređe sa životinja na ljude.

Hini je rekao da je ovo prvi put da je antigen dizajniran pomoću AI testiran na ljudima. On je naveo da nas tehnologija „sve iznenađuje“ i da je „neverovatno šta možemo da uradimo sa njom za dobrobit čovečanstva“.

- Ovde se radi o pravljenju vakcina koje nas štite, ne samo od današnjih virusa, već nas štite od onoga što može izazvati sledeće izbijanje bolesti. Ovo je suštinska promena u tome kako se pripremamo za pandemije – rekao je za BBC News Hini.

Ispitivanja na 39 osoba bila su osmišljena da procene da li su takve vakcine bezbedne. Druga studija, koja uključuje oko 200 ljudi, pružiće bolje razumevanje toga koliko dobro ona obučava imunosistem.

Nalazi detaljno opisani u Journal of Infection navode da je uticaj na imuni sistem bio „umeren“, ali i dalje izazivaju uzbuđenje.

Prof. Sol Faust, koji je sproveo neka od testiranja na Univerzitetu u Sautemptonu, rekao je da dizajn putem AI „definitivno ima potencijal“ i da je „zaista uzbudljiv“.

- Ono što je zaista zanimljivo je da je tehnologija mnogo bolja u dizajniranju vakcina za potencijalne pandemije kada se virusi menjaju – rekao je on.

Tim iz Kembridža već sprovodi istraživanja na životinjama za univerzalne vakcine protiv sezonskog gripa koje ne bi morale da se prilagođavaju svake godine, kao i za vakcinu protiv ptičjeg gripa H5N1, u slučaju da virus koji trenutno desetkuje populacije ptica postane ljudska pandemija.

Takođe rade na vakcini za virusne hemoragijske groznice, koje bi uključivale vrste ebole. Trenutnu epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo izaziva vrsta za koju još nije razvijena vakcina.

Prof. Endi Polard, direktor „Oxford Vaccine Group“, nije bio uključen u studiju, ali je rekao da ovaj pristup generiše ubedljive dokaze u istraživanjima na životinjama.

- To su fascinantni podaci i ljudi ne bi predvideli da će moći da generišu ovakve imune odgovore - rekao je on za BBC News.

Pravi test je, kaže on, ono što se dešava u ispitivanjima na ljudima, jer su naši imunosistemi drugačiji od onih kod laboratorijskih miševa, s obzirom na to da su naši oblikovani godinama infekcija.

Šire gledano, on je rekao da će veštačka inteligencija „promeniti pravila igre“ za istraživanje vakcina i da alati AI imaju potencijal da predvide kako će imunosistem reagovati na vakcinu, što bi razvoj učinilo mnogo bržim i „spaslo živote“.

- Izvanredan uspeh ovog testiranja „super-antigena“ dizajniranog pomoću AI označava ključni iskorak u našoj sposobnosti da pružimo široku, trajnu virusnu zaštitu – rekla je prof. Marijan Najt, naučna direktorka Nacionalnog instituta za istraživanje zdravlja i nege.

- Još jedna uspešna priča britanske nauke; ovo je odličan primer kako možemo da povežemo našu istraživačku stručnost sa veštačkom inteligencijom kako bismo doneli nove tretmane. S obzirom na to da prva ispitivanja na ljudima pokazuju pozitivne rezultate, ovaj rad bi mogao da pomogne u ubrzavanju uvođenja vakcina od kojih će ljudi širom sveta imati dugoročne koristi – rekao je britanski ministar nauke lord Patrik Valans.

Autor: S.M.