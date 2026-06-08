SVI JE BACAMO U SMEĆE, A LEČI SVAKU BOL! Ova moćna voćka raste u svakom srpskom dvorištu, a njena kora pravi čuda za organizam!

Dok većina naroda troši ogroman novac na skupe lekove i uvozne "superbiljke" iz apoteka, u našim dvorištima i baštama raste pravo blago koje s proleća i leta masovno bacamo. Stariji ljudi na selu su dobro znali šta rade, pa su svaku koru domaće jabuke i šljive brižljivo čuvali i sušili za lek.

Stručnjaci podsećaju da se u kori domaćeg voća krije i do deset puta više vitamina i lekovitih vlakana nego u samom mesu ploda. Kora divlje ili domaće jabuke, kada se skuva kao čaj, dokazano pročišćava krvne sudove, smiruje nervozan stomak i momentalno podiže energiju bez kapi kafe.

Umesto da sledeći put oljuštite voće i koru bacite u smeće, dobro je operite u mlakoj vodi sa malo sode bikarbone i pojedite celu. Priroda nam je dala besplatan lek za dugovečnost, samo treba da naučimo da ga ponovo koristimo onako kako su to radile naše bake.

Autor: D.S.