OPASNOST KOJA VREBA IZ TANJIRA! Mislili ste da previše soli samo nadima? Pogledajte šta ovaj začin zapravo RADI VAŠEM ORGANIZMU!

Preteran unos soli može dovesti do neprijatne nadutosti, ali i povećati rizik od visokog krvnog pritiska, pojačane žeđi i učestalog mokrenja. Iako se posledice mogu ublažiti pijenjem vode i unosom hrane bogate kalijumom, dugoročno je najefikasnije smanjiti konzumaciju prerađenih namirnica, koje su glavni izvor viška natrijuma u ishrani.

Prekomerni unos soli najčešće je posledica ishrane koja se bazira na prerađenoj hrani. Ako jedete uglavnom celovite namirnice poput mesa, voća i povrća, verovatno unosite manje soli od proseka. Iako je so neophodan deo uravnotežene ishrane, prevelike količine mogu uzrokovati niz zdravstvenih problema.

1. Zadržavanje vode i nadutost

Kada pojedete obrok bogat solju, telo zadržava višak natrijuma i pokušava da ga razredi vodom, što uzrokuje zadržavanje tečnosti. To može dovesti do bezopasne, ali neprijatne nadutosti u stomaku i potencijalno do edema, odnosno oticanja tkiva. Edem se često javlja na gležnjevima i rukama, ali može se pojaviti bilo gde u telu. Ipak, ako nakon slanih obroka često primećujete oticanje, preporučuje se razgovor sa lekarom jer edem može ukazivati i na ozbiljnije stanje.

2. Povišen krvni pritisak

Budući da konzumacija puno soli može povećati količinu vode koju telo zadržava, taj dodatni volumen tečnosti dovodi do povećanja volumena krvi i, posledično, do povišenog krvnog pritiska. Kod osetljivih osoba može se razviti hipertenzija, odnosno visoki krvni pritisak. To znači da povećani volumen krvi vrši preveliki pritisak na zidove arterija, zbog čega srce radi teže nego inače. Ako se ne leči, hipertenzija može dovesti do otkazivanja srca, moždanog udara ili bolesti bubrega.

3. Pojačana žeđ

Konzumiranje slane hrane može izazvati snažan osećaj žeđi. To je signal tela da je narušena ravnoteža između vode i natrijuma. Verovatno ćete piti više vode kako biste uspostavili ravnotežu, ali ako već imate povišen pritisak ili edem, to može pogoršati stanje. Ipak, ključno je piti vodu nakon slanog obroka kako bi se izbegla dehidratacija. Pojačano pijenje vode dovodi i do češćeg mokrenja, a pri svakom mokrenju gubite kalcijum, važan mineral i elektrolit potreban za zgrušavanje krvi, regulaciju otkucaja srca i druge funkcije.

4. Bubrežni kamenci

Ako ne pijete dovoljno vode, a ishrana vam je bogata solju, izloženi ste većem riziku od stvaranja bubrežnih kamenaca. Oni se sastoje od kalcijuma i oksalata ili mokraćne kiseline, a ako postanu dovoljno veliki, mogu uzrokovati jake bolove. Budući da prekomeran unos soli povećava količinu kalcijuma koja se filtrira kroz bubrege i izlučuje urinom, raste i rizik od razvoja kamenaca. Redovna hidratacija može smanjiti taj rizik.

5. Povećan rizik od raka želuca

Neke studije ukazuju na povezanost između prekomernog unosa soli i raka želuca. Međutim, naučnici još ne znaju tačan mehanizam kojim so povećava rizik, niti da li je rizik zapravo povezan sa drugom hranom koja se često konzumira uz so. Istraživači naglašavaju da su potrebna dalja istraživanja pre donošenja konačnih zaključaka.

Koliko soli dnevno unositi?

Američke smernice za ishranu preporučuju unos manji od 2.300 miligrama natrijuma dnevno za sve starosne grupe, što je otprilike jedna čajna kašičica soli. Ipak nekoliko kontrolisanih ispitivanja, koja su obuhvatila stotine hiljada ljudi, pokazala su da osobe koje unose prekomerne količine soli imaju veći rizik od srčanih bolesti i smrti, ali isti povećani rizik imaju i osobe koje unose vrlo malo soli. Najniži rizik zabeležen je kod osoba koje dnevno unose između 2.600 i 5.000 miligrama natrijuma.

Važno je znati da nisu sve namirnice bogate natrijumom nužno slanog ukusa. Dok je soja sos očigledan primer, i namirnice poput hleba i žitarica mogu sadržati visoke nivoe natrijuma. Više od 70 odsto viška natrijuma u ishrani dolazi iz prerađene i pakovane hrane.

Kako ublažiti posledice i smanjiti unos soli?

Ako ste preterali sa solju u jednom obroku, popijte veliku čašu vode kako biste pomogli telu da ispere višak. Takođe možete povećati unos kalijuma hranom poput krompira, avokada ili banana. Telu je potrebna ravnoteža natrijuma i kalijuma, a kalijum može pomoći u kontroli krvnog pritiska ublažavanjem efekata natrijuma. Ako želite trajno da smanjite unos soli, usredsredite se na sveže namirnice umesto prerađenih i solite hranu po ukusu, osim ako vam lekar nije savetovao drugačije.

Autor: D.S.