SPAS ZA ŽENE U ONIM DANIMA! Muče vas nepodnošljivi menstrualni grčevi? Ove moćne biljke provereno REŠAVAJU PROBLEM i menjaju lekove protiv bolova!

Ako ste se ikada susreli sa menstrualnim grčevima, znate koliko neprijatni mogu biti. Menstrualni grčevi, poznati i kao dismenoreja, pogađaju između 45 i 95 odsto žena, a nastaju kada se materica steže kako bi odbacila svoju sluzokožu. Pritom materica oslobađa jedinjenja prostaglandine koji mogu uzrokovati bolne grčeve.

Jedan od najčešćih prirodnih lekova je čaj, a prema nutricionistima, najbolji izbor je čaj od đumbira.

Smanjuje bolne grčeve

Dokazano je da čaj od đumbira smanjuje jačinu i trajanje bolnih menstrualnih grčeva. Brojne studije pokazale su da đumbir može ublažiti menstrualni bol jednako efikasno kao i lekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta, poput ibuprofena, ali sa manje neželjenih efekata. Istovremeno pomaže i kod mučnine, čestog simptoma koji prati bolne menstruacije.

Đumbir sadrži prirodna jedinjenja, gingerole i šogaole, koji blokiraju proizvodnju upalnih jedinjenja koja doprinose kontrakcijama materice i menstrualnom bolu. Za optimalan efekat preporučuje se konzumacija 700 do 1.000 miligrama đumbira u prahu tokom prva tri dana ciklusa, što se može umešati u vruću vodu kako bi se pripremio čaj.

Ublažava mučninu i nadutost

Kako se mučnina često javlja uz menstrualne grčeve, čaj od đumbira može istovremeno ublažiti oba simptoma. Antioksidansi u đumbiru blokiraju signale u crevima koji izazivaju mučninu i povraćanje, a takođe ubrzavaju pražnjenje želuca, što može smanjiti nadutost. Za ublažavanje mučnine može pomoći čaj pripremljen od jedne čajne kašičice sušenog ili jedne supene kašike svežeg đumbira pomiješanog sa vrućom vodom.

Poboljšava raspoloženje i funkcionalnost

Osim što smanjuje bolne grčeve, čaj od đumbira može poboljšati i raspoloženje. Kada imate manje bolnih grčeva i ne osećate mučninu, verovatnije je da ćete imati više energije i uopšteno se osećati bolje.

Drugi čajevi koji mogu pomoći kod grčeva

Zeleni čaj: Povezuje se sa smanjenjem menstrualnih grčeva, posebno kod umerenih do teških simptoma, jer sadrži snažne antioksidanse koji smanjuju proizvodnju jedinjenja koja uzrokuju grčeve.

Čaj od komorača: Može pomoći u opuštanju glatkih mišića i smanjenju intenziteta menstrualnog bola.

Čaj od lista crvene maline: Podržava tonus materice i smanjuje upalu, čime opušta matericu, podstiče protok krvi i može ublažiti grčeve.

Čaj od majčine dušice: Listovi majčine dušice bogati su fitohemikalijama koje smanjuju proizvodnju prostaglandina i tako ublažavaju bol.

Čaj od cimeta: Cimet može smanjiti intenzitet i trajanje bola tokom menstrualnog ciklusa, delimično zbog svog antispazmodičkog efekta koji inhibira kontrakcije u materici.

Autor: D.S.