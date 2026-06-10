ZAŠTO SE MENJA NAŠA LIČNOST KADA POČNEMO DA TRENIRAMO? Disciplina, smirenost i samopouzdanje dolaze u prvi plan!

Kada telo uđe u rutinu vežbanja, ne menja se samo fizički izgled – menja se i način razmišljanja, donošenja odluka i doživljaja sebe.

Mnogi ljudi koji uđu u svet treninga primete nešto što nisu očekivali – ne menjaju se samo kilogrami, već i ličnost. Postaju disciplinovaniji, smireniji, samopouzdaniji, a ponekad i “tvrđi” u stavovima. Iako se na prvi pogled čini da je u pitanju samo fizička transformacija, psiholozi ističu da je veza između tela i mentalnog sklopa mnogo dublja.

Jedan od ključnih razloga leži u formiranju navika. Trening zahteva kontinuitet, strukturu i ponavljanje, a mozak vrlo brzo počinje da usvaja taj obrazac. Kada osoba redovno ispunjava male, ali konkretne ciljeve – poput odlaska na trening ili podizanja veće težine – razvija se osećaj kontrole nad sopstvenim ponašanjem, što direktno utiče na samopouzdanje.

Pored toga, fizička aktivnost menja hemiju mozga. Povećano lučenje endorfina, dopamina i serotonina utiče na raspoloženje, motivaciju i otpornost na stres. Zbog toga osobe koje treniraju često imaju stabilnije emocije i bolju sposobnost da se nose sa svakodnevnim izazovima, što se spolja može doživeti kao promena karaktera.

Zanimljivo je i to da trening utiče na percepciju sopstvenog identiteta. Kada osoba počne da vidi sebe kao nekoga ko trenira, ta nova slika postepeno zamenjuje staru. U psihologiji se ovo naziva promena identiteta kroz ponašanje – ne radimo nešto zato što smo takvi, već postajemo takvi zato što to radimo.

Takođe, fizičke promene na telu imaju snažan efekat na psihu. Kada osoba vidi rezultate svog truda, raste osećaj kompetentnosti i vrednosti, što često dovodi do veće asertivnosti u drugim životnim oblastima – od posla do međuljudskih odnosa.

Promena koja dolazi sa treningom nije nagla ni površna. Ona je rezultat ponavljanja, discipline i malih pobeda koje se gomilaju kroz vreme. Zato se često kaže da teretana ne menja samo telo – već postepeno preoblikuje način na koji osoba vidi sebe i svet oko sebe.

Autor: S.Paunović