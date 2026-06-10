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ZAŠTO SE MENJA NAŠA LIČNOST KADA POČNEMO DA TRENIRAMO? Disciplina, smirenost i samopouzdanje dolaze u prvi plan!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Kada telo uđe u rutinu vežbanja, ne menja se samo fizički izgled – menja se i način razmišljanja, donošenja odluka i doživljaja sebe.

Mnogi ljudi koji uđu u svet treninga primete nešto što nisu očekivali – ne menjaju se samo kilogrami, već i ličnost. Postaju disciplinovaniji, smireniji, samopouzdaniji, a ponekad i “tvrđi” u stavovima. Iako se na prvi pogled čini da je u pitanju samo fizička transformacija, psiholozi ističu da je veza između tela i mentalnog sklopa mnogo dublja.

Jedan od ključnih razloga leži u formiranju navika. Trening zahteva kontinuitet, strukturu i ponavljanje, a mozak vrlo brzo počinje da usvaja taj obrazac. Kada osoba redovno ispunjava male, ali konkretne ciljeve – poput odlaska na trening ili podizanja veće težine – razvija se osećaj kontrole nad sopstvenim ponašanjem, što direktno utiče na samopouzdanje.

Pored toga, fizička aktivnost menja hemiju mozga. Povećano lučenje endorfina, dopamina i serotonina utiče na raspoloženje, motivaciju i otpornost na stres. Zbog toga osobe koje treniraju često imaju stabilnije emocije i bolju sposobnost da se nose sa svakodnevnim izazovima, što se spolja može doživeti kao promena karaktera.

Zanimljivo je i to da trening utiče na percepciju sopstvenog identiteta. Kada osoba počne da vidi sebe kao nekoga ko trenira, ta nova slika postepeno zamenjuje staru. U psihologiji se ovo naziva promena identiteta kroz ponašanje – ne radimo nešto zato što smo takvi, već postajemo takvi zato što to radimo.

Foto: Pixabay.com

Takođe, fizičke promene na telu imaju snažan efekat na psihu. Kada osoba vidi rezultate svog truda, raste osećaj kompetentnosti i vrednosti, što često dovodi do veće asertivnosti u drugim životnim oblastima – od posla do međuljudskih odnosa.

Promena koja dolazi sa treningom nije nagla ni površna. Ona je rezultat ponavljanja, discipline i malih pobeda koje se gomilaju kroz vreme. Zato se često kaže da teretana ne menja samo telo – već postepeno preoblikuje način na koji osoba vidi sebe i svet oko sebe.

Autor: S.Paunović

#Fizička aktivnost

#Trening

#Zdravlje

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