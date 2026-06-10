ZAŠTO NEKI LJUDI NIKADA NE ODUSTAJU OD TRENINGA, A DRUGI ODUSTAJU POSLE DVE NEDELJE? Postoji ključna razlika!

Nije u pitanju motivacija, već identitet – i način na koji osoba doživljava sebe kada zatvori vrata teretane.

Na prvi pogled deluje da su oni koji godinama treniraju jednostavno “više motivisani” ili disciplinovaniji od drugih. Međutim, psiholozi ističu da motivacija zapravo ima ograničen rok trajanja. Ljudi ne odustaju od treninga zato što im ponestane volje, već zato što trening nikada ne postane deo njihove slike o sebi.

Ključna razlika leži u identitetu. Postoji ogromna razlika između osobe koja razmišlja “pokušaću da treniram” i one koja kaže “ja treniram”. U prvom slučaju, trening je aktivnost koja zavisi od okolnosti, raspoloženja i spoljašnjih faktora. U drugom, trening postaje deo ličnosti – nešto što se radi bez preispitivanja da li se ima volje.

Ljudi koji brzo odustaju često se oslanjaju na motivaciju kao gorivo. Kada je dan dobar, trening se odradi. Kada je loš, preskoči se. Vremenom, ti izostanci postaju pravilo, a ne izuzetak. Nasuprot tome, oni koji ostaju dosledni ne pregovaraju sa sobom svaki put iznova – jer u njihovoj glavi trening nije opcija, već deo rutine.

Važnu ulogu igra i način na koji osoba doživljava male pobede. Kod onih koji ostaju u treningu, svaki odlazak u teretanu potvrđuje identitet koji grade. Svaki trening jača uverenje “ja sam osoba koja trenira”, što dodatno smanjuje potrebu za spoljašnjom motivacijom. Kod onih koji odustaju, izostanak treninga ne izaziva isti psihološki efekat, pa se lakše prekida kontinuitet.

Još jedan faktor je tolerancija na nelagodu. Početak treninga često donosi upalu mišića, umor i izlazak iz zone komfora. Oni koji brzo odustaju taj osećaj tumače kao znak da “nešto nije za njih”, dok ga drugi prihvataju kao normalan deo procesa. Vremenom, upravo ta razlika u interpretaciji određuje ko ostaje, a ko odustaje.

Trening ne opstaje zbog savršene motivacije, već zbog stabilnog identiteta koji osoba gradi kroz ponavljanje. Kada vežbanje prestane da bude pitanje odluke i postane deo toga “ko sam ja”, odustajanje više nije uobičajena opcija – čak ni u danima kada motivacije nema.

Autor: S.Paunović