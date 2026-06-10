Tri skrivena znaka koja vas mogu upozoriti da vam preti dijabetes

Dijabetes postaje sve češći zdravstveni problem, a stručnjaci upozoravaju na neke suptilne znakove koji mogu ukazivati na povećan rizik od razvoja ove bolesti.

Dr Saša Hadad, popularna na TikToku sa preko milion pratilaca, podelila je tri manje poznata simptoma koji bi mogli signalizirati da telo ide ka dijabetesu.

Prepoznavanje ovih znakova može pomoći da se na vreme potraži savet lekara.

1. Tamne mrlje na koži

Pojava tamnih, baršunastih mrlja na koži, poznatih kao acanthosis nigricans, često se javlja na pregibima tela – vratu, pazuhu ili preponama. Ove mrlje su obično povezane sa otpornosti na insulin, čestom kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

2. Kožne izrasline

Sitne mesnate izrasline na koži, poznate kao fibromi ili skin tags, mogu ukazivati na hormonsku neravnotežu i razvoj insulinske rezistencije. Iako su bezopasne, njihov veći broj može biti znak metaboličkih problema.

3. Učestale gljivične infekcije

Osobe sa povišenim šećerom u krvi često pate od ponavljajućih gljivičnih infekcija, naročito ispod pazuha, u preponama ili između prstiju. Gljivice napreduju u uslovima visokog šećera, što čini ove infekcije jednim od čestih simptoma dijabetesa.

Kako šećer utiče na telo?

Nakon konzumacije šećera, gušterača luči hormon insulin koji pomaže u uklanjanju šećera iz krvi i njegovom transportu u ćelije za proizvodnju energije. Kod dijabetesa tipa 2, telo postaje manje osetljivo na insulin, što dovodi do porasta nivoa šećera u krvi i potencijalno ozbiljnih komplikacija.

Šta uzrokuje dijabetes?

Dijabetes, naročito tipa 2, često je uzrokovan viškom glukoze u krvi, koji se obično javlja zbog prekomernog unosa ugljenih hidrata i loše ishrane. Iako je šećer važan za energiju, prevelike količine mogu dovesti do metaboličkih poremećaja.

Ako primetite ove simptome ili ste zabrinuti zbog rizika, obratite se svom lekaru za dalju dijagnostiku i savet.



Autor: Jovana Nerić