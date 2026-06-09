Hrvatski startup FiZone ima genijalan 'Tinder za fitness'! Postigao je veliki uspeh u svetu, za njega znaju i u Silicijskoj dolini

Dok većina svijeta Hrvatsku i dalje povezuje prvenstveno s turizmom, hrvatski startup FiZone želi pokazati da iz Hrvatske mogu dolaziti i ozbiljne tehnološke priče s globalnim potencijalom.

Nakon opsežne reorganizacije IT i partnerskog sektora, FiZone se na tržište vraća potpuno redizajniran – s novim AI alatima, modernijim korisničkim iskustvom i funkcionalnostima koje platformu približavaju najvećim društvenim mrežama i suvremenim tehnološkim trendovima.

No FiZone nije samo još jedna fitness aplikacija. Reč je o hibridnoj platformi koja na jednom mestu povezuje korisnike, trenere, fitness zajednice, trgovine i partnere unutar jedne od najbrže rastućih industrija na svetu – industrije fitnessa i zdravlja.

Poslednjih meseci startup je privukao i interes stranih investitora. Iako kreće s hrvatskog tržišta, aplikacija već beleži preuzimanja iz brojnih zemalja, što potvrđuje potencijal proizvoda i izvan domaćih granica.

AI povezivanje korisnika – svojevrsni “fitness Tinder”

Jedna od glavnih novosti unutar aplikacije je AI Match funkcija koja korisnike povezuje prema interesima, iskustvu i osobnim fitness ciljevima.

Početnici tako mogu lakše pronaći mentore ili partnere za trening, dok treneri, bodybuilderi i fitness entuzijasti imaju mogućnost graditi vlastitu zajednicu unutar platforme – potpuno besplatno kroz osnovne funkcionalnosti aplikacije.

Storyji, glasovne poruke i interaktivna mapa

FiZone je predstavio i Story opciju nalik Instagramu, nove reakcije na objave kroz funkciju Secret Mood te napredni chat koji podržava slanje fotografija i glasovnih poruka.

Posebnu pažnju izazvala je i interaktivna mapa koja korisnicima omogućuje prikaz drugih članova, teretana i trgovina u njihovoj blizini – konceptualno slično Snapchatu – uz potpunu kontrolu privatnosti i mogućnost skrivanja lokacije.

FiCoin i partnerstva s velikim brendovima

Paralelno s razvojem platforme, startup razvija i vlastiti sustav pogodnosti pod nazivom FiCoin, putem kojeg će premium korisnici ostvarivati posebne benefite i ekskluzivne pogodnosti kod partnerskih brendova.

“Ovo je model koji donosi vrijednost svima – korisnicima pružamo konkretne pogodnosti koje žele, a partnerima omogućujemo učinkovitiju monetizaciju proizvoda”, poručuju iz kompanije.

Nova funkcionalnost Tips dodatno otvara mogućnosti zarade trenerima i kreatorima sadržaja, omogućujući prodaju planova prehrane, trening programa i ekskluzivnog sadržaja izravno unutar platforme.

“Hrvatska može puno više od turizma”

Iz FiZonea ističu kako žele dokazati da Hrvatska ima potencijal za razvoj globalno konkurentnih tehnoloških proizvoda.

“Ako možemo iz Hrvatske razvijati platformu koja prati svjetske trendove i koristi AI tehnologiju, onda možemo pokazati da nismo samo turistička zemlja, nego država s ozbiljnim tehnološkim potencijalom.”

Za više informacija o aplikaciji, novim funkcionalnostima i budućim projektima, korisnici mogu pratiti FiZone putem službenih kanala:

TikTok

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Autor: S.M.