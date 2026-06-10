Koenzim Q10 – suplement koji vraća energiju: Ko treba da ga koristi i kada je pravo vreme da se počne?

Molekul energije koji telo prirodno proizvodi, ali ga s godinama ima sve manje – evo kada i zašto ga vredi uzimati.

Koenzim Q10 je supstanca koju naše telo prirodno stvara i koja igra ključnu ulogu u proizvodnji energije u svakoj ćeliji, zbog čega se često naziva i motorom organizma. Njegov nivo je najviši u mladosti, ali već posle tridesete godine počinje postepeno da opada, što mnoge navodi na pitanje da li i kada ima smisla dodatno ga unositi kroz suplemente.

Kako se godine povećavaju, organizam sve teže održava isti nivo energije, pa se Q10 najčešće preporučuje osobama nakon 30. godine života, a posebno nakon 40. i 50. godine, kada se prirodni pad njegove koncentracije još više primećuje. U tom periodu mnogi ga uvode kao podršku svakodnevnom funkcionisanju, naročito ako osećaju umor ili pad vitalnosti.

Najpoznatija uloga Q10 vezuje se za zdravlje srca i kardiovaskularnog sistema, ali njegova primena je šira – koristi se i kao podrška imunitetu, smanjenju oksidativnog stresa i boljoj proizvodnji energije. Zbog svog antioksidativnog dejstva, često ga biraju i osobe koje žele da usporе procese starenja i očuvaju zdravlje kože i organizma u celini.

Posebno interesantna grupa korisnika su ljudi koji uzimaju statine za holesterol, jer ove terapije mogu smanjiti prirodni nivo Q10 u organizmu, kao i sportisti i osobe izložene većem fizičkom ili mentalnom naporu. U takvim situacijama, Q10 se koristi kao dodatna podrška energiji i oporavku.

Ipak, iako se smatra bezbednim suplementom, Q10 nije univerzalno rešenje za sve, pa se njegova upotreba preporučuje uz savet stručnog lica, posebno kod trudnica, dojilja i osoba na terapiji. Najbolji efekat postiže se kada je deo zdravog načina života, a ne zamena za njega, jer organizam najviše dobija kada se suplementacija i dobre navike spoje u jednu celinu.

Autor: S.Paunović