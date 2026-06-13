PMS nije samo loše raspoloženje: 7 promena kroz koje prolazi žensko telo svakog meseca!

Od iznenadnog umora i pojačane gladi do promena raspoloženja i osećaja nadutosti – predmenstrualni sindrom utiče na organizam mnogo više nego što većina ljudi misli.

Predmenstrualni sindrom (PMS) predstavlja skup fizičkih, emocionalnih i psiholoških promena koje se javljaju nekoliko dana, a kod nekih žena i do dve nedelje pre početka menstruacije. Smatra se da je povezan sa prirodnim oscilacijama hormona, prvenstveno estrogena i progesterona, koje utiču na brojne procese u organizmu.

Jedna od najčešćih promena jeste promena raspoloženja. Žene u ovom periodu mogu biti osetljivije, razdražljivije ili emotivnije nego inače. Sitnice koje u drugim danima ne bi izazvale reakciju mogu izazvati nervozu, tugu ili pojačanu potrebu za povlačenjem i odmorom.

PMS se često odražava i na fizičko stanje organizma. Mnoge žene osećaju nadutost, zadržavanje tečnosti, napetost u grudima, glavobolju ili bolove u donjem delu stomaka. Ove tegobe mogu varirati od blagih do veoma izraženih i razlikuju se od osobe do osobe.

Promene u apetitu takođe su veoma česte. Povećana želja za slatkišima, grickalicama ili kaloričnijom hranom povezana je sa hormonalnim promenama koje utiču na nivo energije i osećaj zadovoljstva. Istovremeno, neke žene prijavljuju i pojačan osećaj gladi tokom celog dana.

Iako PMS može biti neprijatan, stručnjaci ističu da redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena ishrana i smanjenje stresa mogu značajno ublažiti simptome. Važno je osluškivati potrebe svog tela i razumeti da su ove promene prirodan deo menstrualnog ciklusa kroz koji prolaze milioni žena širom sveta.

Autor: S.Paunović