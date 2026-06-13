Telo šalje upozorenje satima pre infarkta: Ovo su simptomi koje nikako ne smete da ignorišete!

Bol u grudima nije jedini znak srčanog udara. Stručnjaci upozoravaju da se infarkt često najavljuje simptomima koje mnogi pogrešno pripisuju umoru, stresu ili lošem varenju.

Infarkt miokarda nastaje kada dođe do prekida dotoka krvi u deo srčanog mišića, što može dovesti do ozbiljnih posledica ukoliko se ne reaguje na vreme. Upravo zbog toga prepoznavanje ranih simptoma može biti presudno za spasavanje života i smanjenje rizika od trajnog oštećenja srca.

Najpoznatiji simptom infarkta jeste jak pritisak, stezanje ili bol u grudima koji traje nekoliko minuta ili se povremeno vraća. Mnogi pacijenti opisuju osećaj kao da im „nešto teško sedi na grudima“. Bol se može širiti ka levoj ruci, ramenima, vratu, vilici ili leđima, što dodatno otežava prepoznavanje problema.

Međutim, infarkt ne mora uvek da izgleda isto. Kod nekih osoba prvi znaci mogu biti iznenadna otežana disanja, hladan znoj, vrtoglavica, mučnina ili izražena slabost. Posebno je važno znati da žene često imaju drugačije simptome od muškaraca, pa se češće žale na umor, nelagodnost u stomaku, mučninu ili bol u leđima.

Stručnjaci upozoravaju da se simptomi ponekad javljaju satima, pa čak i danima pre samog srčanog udara. Neobjašnjiv umor, osećaj nedostatka vazduha pri manjim naporima ili nelagodnost u grudima koja se ponavlja mogu biti znak da srce šalje upozorenje da nešto nije u redu.

U slučaju sumnje na infarkt, najvažnije je odmah pozvati hitnu pomoć i ne čekati da simptomi prođu sami od sebe. Svaki minut je dragocen, jer brza medicinska intervencija značajno povećava šanse za oporavak i smanjuje rizik od ozbiljnih komplikacija. Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne može zameniti savet ili pregled lekara.

Autor: S.Paunović