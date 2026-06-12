Zamrznuto meso ima rok trajanja: Evo koliko dugo može da se čuva u zamrzivaču

Pravilno skladištenje hrane, posebno mesa, izuzetno je važno za očuvanje njenog kvaliteta i zdravlja.

Iako zamrzavanje produžava rok trajanja, svaka vrsta mesa ima određeni vremenski period tokom kojeg se može bezbedno čuvati u zamrzivaču.

Mnoge domaćice stavljaju meso u zamrzivač nakon kupovine, ali se često postavlja pitanje koliko dugo zapravo može da ostane bez gubitka kvaliteta.

Piletina i ćuretina

Cela piletina ili ćuretina mogu se čuvati u zamrzivaču do 12 meseci. Kada su u pitanju komadi mesa kao što su prsa, bataci, karabataci ili krilca, preporučuje se da se potroše u roku od devet meseci. Iznutrice ne treba čuvati zamrznute duže od tri do četiri meseca.

Govedina, teletina i jagnjetina

Sveže crveno meso može se čuvati od nekoliko meseci do godinu dana, u zavisnosti od vrste i oblika. Sirovi odresci mogu trajati između šest i 12 meseci, dok kotleti, zbog prisustva kostiju, imaju kraći rok trajanja od četiri do šest meseci. Pečeno meso može se zamrznuti i čuvati četiri meseca do godinu dana.

Mleveno meso

Bez obzira na vrstu, mleveno sirovo meso ne treba čuvati u zamrzivaču duže od tri do četiri meseca. Pravilno poštovanje vremena zamrzavanja pomaže mesu da održi svoj kvalitet, ukus i bezbednost za konzumaciju, i smanjuje rizik od kvarenja i bacanja hrane.

Svinjetina

Sirova svinjetina može da se čuva slično kao govedina. Isečena svinjetina može trajati četiri do šest meseci u zamrzivaču, dok se pečena svinjetina može koristiti do 12 meseci. Prerađeni proizvodi poput slanine, kobasica, hot-dogova i šunke imaju mnogo kraći rok trajanja i preporučuje se da se upotrebe u roku od jednog do dva meseca.

Autor: S.M.