KRALJICA KUHINJE KOJA ČUVA MLADOST: Ova namirnica koju SVAKA SRPSKA KUĆA IMA je moćniji saveznik od bilo koje skupe kreme!

Zaboravite na tretmane od nekoliko stotina evra i serume čije ime jedva izgovarate. Tajna negovane kože, bujne kose i energije koja vas pokreće često se krije na najobičnijoj polici u vašoj kuhinji.

U pitanju je namirnica koju koristimo svakodnevno, a nismo ni svesni kakvo „tečno zlato“ zapravo imamo u rukama.

Reč je o običnom maslinovom ulju, ali uz jedan mali trik koji su koristile još naše bake, a koji moderna kozmetika sada skupo prodaje.

Zašto ga morate uvrstiti u rutinu?

SOS za ispucale krajeve: Umesto skupih pakovanja, jednom nedeljno pre pranja kose nanesite malo zagrejanog maslinovog ulja na krajeve. Rezultat? Sjaj koji ste do sada viđali samo u reklamama.

Prirodni „peglator“ bora: Jedna kap maslinovog ulja pomešana sa malo meda pre spavanja deluje kao najjači noćni tretman za hidrataciju lica. Koža ujutru izgleda odmorno i zategnuto.

Tajna jakih noktiju: Ako su vam nokti krhki i stalno pucaju, potopite ih u mlako maslinovo ulje na 10 minuta. Već nakon tri dana primetićete drastičnu razliku.

Budimo realni – moda prolazi, ali prirodna nega je uvek u trendu. Sledeći put kada budete u prodavnici, ne gledajte u raf sa skupom hemijom, već uzmite kvalitetno ulje i počastite se tretmanom koji zaista radi!

Autor: D.S.