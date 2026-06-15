Moždana magla: Kada vam se mozak uspori, misli postanu mutne, a fokus nestane

Šta je brain fog (moždana magla) i zašto se sve više ljudi žali da ne mogu da razmišljaju jasno.

Brain fog, u srpskom jeziku najčešće preveden kao moždana magla, nije medicinska dijagnoza, već opis stanja u kojem osoba oseća mentalnu zamućenost, sporije razmišljanje, slabiju koncentraciju i otežano prisećanje informacija. Ljudi ga često opisuju kao osećaj kao da im mozak radi usporeno ili kao da ne mogu da povežu misli kao inače.

Ovo stanje može imati više uzroka i retko dolazi iz jednog razloga. Jedan od najčešćih faktora je hronični stres, koji konstantno aktivira nervni sistem i troši mentalne resurse. Nedostatak sna je takođe veliki okidač, jer mozak tokom kvalitetnog sna resetuje pažnju i pamćenje. Kada se spavanje poremeti, kognitivne funkcije brzo počinju da slabe.

Na pojavu moždane magle mogu uticati i loša ishrana, dehidratacija i nedostatak fizičke aktivnosti. Nagli skokovi šećera u krvi, previše procesuirane hrane i premalo vode mogu dovesti do osećaja umora i mentalne tromosti. Takođe, dugotrajno sedenje i nedostatak kretanja usporavaju cirkulaciju, što utiče i na dotok kiseonika u mozak.

Psihološki faktori poput anksioznosti i depresivnih stanja često su povezani sa brain fog-om. Kada je um preopterećen brigama, on ima manje kapaciteta za fokus, pamćenje i donošenje odluka. Zbog toga ljudi u takvim stanjima često kažu da ne mogu da se saberu, iako fizički deluju funkcionalno.

Šta raditi u ovakvim situacijama? Stručnjaci savetuju pre svega stabilizaciju osnovnih životnih navika: redovan i kvalitetan san, unos dovoljno vode i uravnoteženu ishranu. Pomaže i fizička aktivnost, čak i lagana šetnja, jer poboljšava cirkulaciju i razbistrava misli. Takođe, važno je smanjiti multitasking i preopterećenje informacijama, jer stalna izloženost ekranima i stresu dodatno pojačava osećaj mentalne magle.

Ako simptomi traju duže, ponavljaju se ili značajno utiču na svakodnevno funkcionisanje, preporučuje se razgovor sa lekarom ili stručnjakom za mentalno zdravlje, kako bi se isključili dublji uzroci i dobila adekvatna podrška.

Autor: S.Paunović