Insulinska rezistencija i slatkiši: Koliko slatkog greha je zapravo dozvoljeno?

Nije zabranjeno sve – ali količina, učestalost i izbor slatkiša prave ogromnu razliku u kontroli šećera u krvi.

Kada se dijagnostikuje insulinska rezistencija, jedna od prvih briga pacijenata postaje pitanje: da li slatkiši moraju potpuno da se izbace iz ishrane? Iako ne postoji univerzalna zabrana, stručnjaci naglašavaju da je ključ u kontroli količine, učestalosti i ukupnog načina ishrane, a ne u potpunoj eliminaciji svega slatkog.

U praksi, povremena konzumacija manjih porcija slatkiša može biti prihvatljiva, ali uz jasno pravilo – nikako na prazan stomak i nikako svakodnevno. Kada se slatkiši jedu nakon obroka koji sadrži proteine, vlakna i zdrave masti, skok šećera u krvi je blaži, što je posebno važno kod osoba sa insulinskom rezistencijom.

Stručnjaci često savetuju da se slatki trenutak svede na nekoliko puta nedeljno, a ne na svakodnevnu naviku. To ne znači tačan broj grama, već pre promenu obrasca ponašanja – da slatkiš bude izuzetak, a ne rutina. Takođe, prednost imaju tamna čokolada sa većim procentom kakaa ili manje industrijski prerađeni deserti sa nižim glikemijskim indeksom.

Veliki problem nije samo šećer, već i emocionalna povezanost sa hranom. Kod mnogih ljudi slatkiši postaju način za regulaciju stresa, umora ili lošeg raspoloženja, što može dodatno otežati kontrolu insulina. Zato se preporučuje rad na navikama u ishrani, ali i na razumevanju okidača koji dovode do potrebe za nečim slatkim.

Najvažnije je razumeti da kod insulinske rezistencije cilj nije savršenstvo, već balans. Potpuna zabrana često dovodi do kontraefekta i prejedanja, dok umerena i planska konzumacija, uz stabilnu ishranu i fizičku aktivnost, može pomoći da se stanje drži pod kontrolom bez osećaja stalnog odricanja.

Autor: S.Paunović