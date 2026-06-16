ČUVAJU SRCE KAO NIKO DRUGI: Ovo su četiri vrste voća koje kardiolozi preporučuju za zdravlje krvnih sudova!

Bolesti srca i dalje su jedan od vodećih uzroka smrti, a ključ za očuvanje kardiovaskularnog zdravlja često se krije upravo u onome što svakodnevno unosimo u organizam. Kardiolozi su saglasni – određene vrste voća mogu drastično smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara.

Dr David Min ističe četiri namirnice koje bi trebalo da se nađu na vašem stolu ako želite da zaštitite svoje srce, snizite krvni pritisak i dovedete holesterol u red:

1. Jabuke – "Jedna na dan" ima naučno utemeljenje

Iako zvuči kao narodna mudrost, istraživanja potvrđuju da jedna do dve jabuke dnevno čine čuda za srce. Bogate su vlaknima i antioksidansima, a važno je napomenuti da se najviše korisnih nutrijenata nalazi upravo u kori, pa je nikako ne treba ljuštiti.

2. Avokado – Najbolji prijatelj arterija

Dr Min svrstava avokado među najbolje izbore zahvaljujući visokom sadržaju mononezasićenih masnih kiselina. On aktivno snižava "loš" (LDL) holesterol, a podiže "dobar" (HDL). Studije pokazuju da zamena putera ili sira avokadom smanjuje rizik od srčanih bolesti za čak 22 odsto!

3. Narandže – Neprijatelj visokog pritiska

Osim što su prepune vitamina C, narandže sadrže flavanone poput hesperidina i naringina. Ovi moćni spojevi dokazano pomažu u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju upala i regulaciji šećera u krvi.

Napomena: Kardiolozi upozoravaju da grejpfrut može uticati na dejstvo nekih lekova, pa se pre redovne konzumacije konsultujte sa lekarom.

4. Borovnice – Najmoćniji antioksidansi iz prirode

Borovnice (i ostalo bobičasto voće poput jagoda i brusnica) nalaze se na vrhu liste skoro svakog kardiologa. Plavi pigmenti u borovnicama su među najjačim protivupalnim spojevima koje poznajemo. Oni poboljšavaju elastičnost arterija i direktno utiču na zdravlje celog kardiovaskularnog sistema.

Šta još možete učiniti za svoje srce?

Doktori podsećaju da tajna nije samo u jednoj namirnici, već u celokupnom stilu života. Mediteranska ishrana, redovna fizička aktivnost, održavanje telesne težine i prestanak pušenja čine osnovu dugovečnosti. Zdravlje srca je rezultat redovnog unosa hrane bogate vlaknima, vitaminima i mineralima u svakodnevnoj ishrani.

Autor: D.S.