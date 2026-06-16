TIHI UBIJICA: Lekarka otkrila suptilne simptome dijabetesa koje svi zanemarujemo – ne ignorišite ih!

Dijabetes je bolest koja se često razvija postepeno, ostajući neotkrivena mesecima, pa čak i godinama. Lekarka Raj Arora upozorila je javnost na suptilne znakove koji mogu ukazivati na povišen nivo šećera u krvi, a koje većina ljudi greškom pripisuje običnom umoru ili svakodnevnim tegobama.

Simptomi na koje morate obratiti pažnju:

Stalna žeđ i učestalo mokrenje: Jedan od najčešćih znakova upozorenja koji direktno ukazuje na problem sa nivoom šećera u organizmu.

Hronični umor: Osećate se iscrpljeno čak i nakon obroka? To može biti rani signal koji telo šalje.

Problemi sa vidom: Povremeno zamagljenje vida koje dolazi i prolazi nije bezazleno – promene nivoa šećera direktno utiču na funkciju očiju.

Sporo zaceljivanje rana: Ako primetite da se čak i male posekotine ili ogrebotine sporo zatvaraju, vreme je za pregled.

Nenormalna glad: Osećaj gladi ubrzo nakon što ste jeli može biti indikator, iako ovaj simptom ne osete svi pacijenti.

Šta lekarka savetuje?

Doktorka Arora naglašava da je ključno javiti se lekaru čim primetite bilo koji od ovih simptoma. Rani pregled i dijagnostika mogu sprečiti ozbiljnije komplikacije koje dijabetes nosi sa sobom.

Važno je napomenuti i šta nije simptom dijabetesa – kašalj i povišena telesna temperatura najčešće nisu povezani sa ovom bolešću, te bi njih trebalo tražiti u okviru drugih stanja.

Autor: D.S.