OPASNO OSVEŽENJE! Zašto tokom vrelih dana nikako ne smete da skačete pod HLADAN TUŠ: Pravite kardinalnu grešku, a posledice mogu biti opasne po život

Kada udare tropske vrućine, mnogi spas traže pod hladnim tušem. Međutim, iako takvo osveženje pruža trenutno olakšanje, ono zapravo uopšte ne pomaže telu da se rashladi, a za neke ljude može biti i izuzetno rizično, piše "The Independent".

Zašto hladan tuš nije rešenje?

Iako uranjanje u hladnu vodu neposredno nakon boravka na vrućini može biti ugodno za kožu, ono ne pomaže u smanjenju unutrašnje telesne temperature.

Kada je koža izložena hladnoći, krvni sudovi u blizini površine se sužavaju, smanjujući protok krvi u tim područjima. Ulazak pod hladan tuš tako izaziva suprotan efekat od željenog jer manje krvi dolazi do površine kože. To zadržava toplotu u organima i oko njih, umesto da je oslobađa. U suštini, telo dobija pogrešan signal da ne treba da se hladi, već da treba da čuva toplotu.

Opasnost od hladnog šoka

Zavisno od toga koliko je voda hladna, naglo izlaganje može izazvati i opasne posledice. Voda temperature oko 15 stepeni može uzrokovati reakciju na hladni šok. To izaziva naglo sužavanje krvnih sudova u koži, što povećava krvni pritisak jer srce mora da pumpa krv protiv povećanog otpora.

Ova reakcija može biti posebno opasna za osobe sa postojećim srčanim bolestima, poput koronarne bolesti arterija. Hladni šok može dovesti i do nepravilnog rada srca, pa čak i smrti pri naglom prelazu iz vrlo vrućeg u hladno okruženje.

Srećom, takvi su slučajevi retki i malo je verovatno da će se dogoditi tokom tuširanja kod kuće. Ipak, zbog navedenog rizika, na vruć dan bilo bi dobro izbegavati ledene kupke i nagla uranjanja u hladnu vodu.

Ni vruć tuš nije dobar izbor

Ni vrući tuševi nisu dobra ideja za vreme vrućina. Iako se ponekad tvrdi da vruć tuš pomaže telu da se brže ohladi, to nažalost nije istina. Voda koja je toplija od tela prenosi toplotnu energiju na organizam, što ga sprečava da se reši sopstvene toplote i potencijalno povećava njegovu unutrašnju temperaturu.

ŠTA JE NAJBOLJI IZBOR? Na vruć dan, najbolji izbor je mlaka kupka ili tuš. Dokazi sugerišu da je voda temperature od 26 do 27 stepeni najefikasnija. To pomaže da se krv dovede na površinu radi hlađenja, a da pritom voda nije dovoljno hladna da bi telo pomislilo kako treba da čuva toplotu.

Hladna voda i higijena: Može doći do pojave akni

Postoji još jedan razlog zašto treba preskočiti hladan tuš na vrući dan – on vas možda neće ni oprati kako treba. Kada nam je vruće, znojimo se, a znoj se meša sa lojem i bakterijama na koži, što stvara neprijatan miris. Dokazano je da hladna voda manje efikasno uklanja i razgrađuje loj i druge nečistoće sa kože u poređenju sa toplijom vodom, što znači da neprijatan miris može potrajati.

Hladna voda takođe uzrokuje stezanje kože, što može zarobiti loj i prljavštinu unutar pora. To može dovesti do pojave mitisera i akni. Sa druge strane, topla ili mlaka voda pomaže da se otopi i oslobodi nečistoća iz pora.

Rashlađujte se postepeno

Mlaki ili prohladni tuš sigurniji su i efikasniji izbor od ledenog. To će omogućiti vašem telu da se reši viška toplote bez štetnih posledica.

Ako ipak želite dodatno da se rashladite, činite to postepeno kako ne biste šokirali sistem za regulaciju telesne temperature. Postepeno smanjivanje temperature vode ili polagano uranjanje udova, jednog po jednog, može pomoći u tom procesu.

Autor: D.S.