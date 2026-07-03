KADA VRUĆINA UDARI U GLAVU: Toplotni talasi podižu nivo stresa i besa – evo kako da zaštitite svoje mentalno zdravlje

Ekstremne temperature ne iscrpljuju samo organizam, već menjaju i način na koji razmišljamo, osećamo i reagujemo. Tokom vrelih dana sve su učestalije razdražljivost, anksioznost i rizik od sukoba, jer visoke temperature mogu da pokrenu niz emocionalnih i kognitivnih promena.

Istraživanja pokazuju da se tokom vrelih dana povećava broj slučajeva agresije, nasilničkog ponašanja u saobraćaju, kao i poseta hitnim službama zbog psihičkih tegoba, ističe Suzan Albers, klinički psiholog. Mozak u uslovima toplotnog stresa ulaže dodatne napore kako bi regulisao telesnu temperaturu, što ostavlja manje kapaciteta za smirenost, koncentraciju i racionalno razmišljanje.

Dehidracija kao ključni problem

Jedan od najvažnijih faktora je adekvatna hidratacija. Dehidracija smanjuje sposobnost tela da reguliše temperaturu, može da prouzrokuje pospanost, vrtoglavicu i glavobolju, a znatno utiče i na rad mozga. Čak i blaga dehidracija može da utiče na delove mozga zadužene za pažnju, donošenje odluka i regulaciju emocija. Stručnjaci preporučuju unos tečnosti od najmanje dva do tri litra dnevno.

Važnost sna tokom tropskih noći

Kvalitetan san ima ključnu ulogu u pravilnom funkcionisanju organizma, ali je on tokom toplotnih talasa često narušen. Takozvane tropske noći, kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni, ostavljaju organizam pod kontinuiranim stresom. Loš kvalitet sna direktno utiče na raspoloženje i emocionalnu stabilnost, smanjujući strpljivost i sposobnost suočavanja sa svakodnevnim izazovima.

Kao jednostavne mere olakšanja preporučuju se hladni napici, lokalno hlađenje tela hladnim oblozima, boravak u klimatizovanom prostoru i redovna hidratacija. Ako primetite da vas emocije preplavljuju ili se psihičke tegobe pogoršavaju, važno je da ove signale ne ignorišete.

Autor: D.S.