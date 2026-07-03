Saveti neurologa za prevenciju moždanog udara: Tri navike koje treba izbegavati

Neurolog dr Baibing Chen, dvostruko sertifikovani stručnjak, ukazao je na tri naizgled bezopasne aktivnosti koje, prema njegovom kliničkom iskustvu, mogu povećati rizik od ozbiljnih neuroloških komplikacija.

Kako navodi, određeni postupci tokom treninga i svakodnevnog života mogu negativno uticati na zdravlje krvnih sudova u mozgu.

Oprez pri vežbanju joge

Iako se joga generalno smatra korisnom za zdravlje, dr Chen upozorava na određene položaje koji uključuju ekstremnu hiperekstenziju ili hiperfleksiju vrata. Prema rečima lekara, takvi pokreti u retkim slučajevima mogu dovesti do disekcije, odnosno pucanja zida krvnog suda, što predstavlja rizik od nastanka moždanog udara. Savet je da se izbegavaju ekstremna opterećenja i neprirodni položaji vrata.

Dizanje utega i zadržavanje daha

Drugo upozorenje odnosi se na trening snage, konkretno na podizanje maksimalnih težina uz zadržavanje daha. Ova praksa, poznata kao Valsalvin manevar, može dovesti do ekstremnog skoka krvnog pritiska, što stvara ogroman pritisak na krvne sudove u mozgu. Dr Chen ističe da ovakav napor u pojedinim situacijama može izazvati krvarenje, te savetuje kontrolisano disanje uz manju kilažu i veći broj ponavljanja.

Izbegavanje energetskih pića

Treći savet neurologa odnosi se na energetska pića, koje dr Chen ne konzumira, dajući prednost kafi. Kako navodi, visoke doze kofeina, u kombinaciji sa drugim stimulansima poput guarane i taurina, mogu nepovoljno uticati na krvne sudove i povećati rizik od srčanih aritmija. Nepravilan srčani ritam može uzrokovati stvaranje ugrušaka koji dalje mogu dovesti do moždanog udara. Takođe, upozorio je na potencijalna oštećenja živaca usled prekomernog unosa vitamina B, koji se često nalazi u sastavu energetskih napitaka.

Autor: D.S.