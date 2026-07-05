STALNO STE UMORNI, BEZ ENERGIJE I KONCENTRACIJE? Možda nije stres – ovo je prvi znak AVITAMINOZE koji mnogi ignorišu!

Organizam često šalje upozorenja mnogo pre nego što se pojavi ozbiljniji zdravstveni problem.

Avitaminoza je stanje koje nastaje kada organizmu nedostaje jedan ili više vitamina neophodnih za normalno funkcionisanje. Iako se često poistovećuje sa običnim umorom ili posledicama ubrzanog načina života, manjak vitamina može da utiče na gotovo svaki organ – od mozga i kože do srca, mišića i imunog sistema. Simptomi se razvijaju postepeno, pa ih mnogi ne prepoznaju na vreme.

Prvi znaci avitaminoze mogu biti hronični umor, pospanost, pad koncentracije, razdražljivost, učestale glavobolje i slabija otpornost na infekcije. Kod nekih osoba javljaju se suva koža, lomljivi nokti, opadanje kose, ranice u uglovima usana ili grčevi u mišićima. Simptomi zavise od toga kog vitamina nema dovoljno, ali je zajedničko da organizam postepeno gubi sposobnost da normalno obavlja svakodnevne funkcije.

Avitaminoza se može javiti kod osoba koje imaju jednoličnu ishranu, drže restriktivne dijete ili izbegavaju cele grupe namirnica bez odgovarajuće zamene. Povećan rizik imaju i stariji, trudnice, dojilje, osobe sa hroničnim bolestima sistema za varenje, kao i oni koji su dugo izloženi stresu ili uzimaju određene lekove koji mogu da utiču na apsorpciju vitamina. Zato uravnotežena ishrana nije važna samo zbog telesne težine, već i zbog pravilnog rada celog organizma.

Mnogi posežu za suplementima čim osete umor, ali stručnjaci upozoravaju da ni preteran unos vitamina nije bezazlen. Pojedini vitamini, naročito oni rastvorljivi u mastima, mogu se zadržavati u organizmu i izazvati neželjene posledice ako se uzimaju bez potrebe. Najbolji način da se utvrdi nedostatak jeste pregled kod lekara i, po potrebi, laboratorijske analize koje će pokazati da li organizmu zaista nedostaje određeni vitamin.

Raznovrsna ishrana bogata svežim voćem, povrćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, mlečnim proizvodima, jajima, ribom i kvalitetnim izvorima proteina ostaje najbolja zaštita od nedostatka vitamina. Redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i boravak na dnevnoj svetlosti dodatno doprinose očuvanju zdravlja. Kada organizam dobije sve što mu je potrebno, vraćaju se energija, bolja koncentracija i osećaj vitalnosti koji se ne može nadoknaditi samo šoljicom kafe.

Autor: S.Paunović