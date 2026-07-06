Lekar savetuje: Ove namirnice vam pomažu da lakše podnesete velike vrućine

Tokom vrelih letnjih dana, rješenje za lakše podnošenje visokih temperatura može se kriti u vašem frižideru. Stručnjaci ističu da je zdravlje creva ključno za opšte stanje organizma, te da pravilan odabir namirnica može značajno uticati na to kako se naše telo nosi sa stresom izazvanim toplotom.

Epidemiolog i stručnjak za zdravlje creva, Tim Spector, objašnjava da visoke temperature stavljaju telo pod veći napor, zbog čega hidratacija postaje presudna za probavu, cirkulaciju i regulaciju temperature.

Idealne namirnice za toplinske talase:

Biljke bogate vodom: Lubenica, krastavci, bobičasto voće, paradajz, agrumi, zelena salata i drugo lisnato povrće su odličan izbor jer, osim što hidriraju, organizmu osiguravaju neophodna vlakna, minerale i polifenole.

Fermentisana hrana: Jogurt sa živim kulturama ili kefir su izuzetno korisni za podršku mikrobiomu.

Lagani obroci: Umesto teške, masne ili ultraprerađene hrane, koja nas čini tromim i teže se vari, preporučuju se obroci sa puno povrća, pasulja, sočiva, celovitih žitarica, začinskog bilja i maslinovog ulja.

Saveti za pravilnu ishranu tokom vrućina:

Stručnjaci savetuju da se ove namirnice konzumiraju redovno tokom celog dana, umesto da se čeka trenutak kada se već osećate pregrejano ili dehidrirano.

Za doručak se preporučuje jogurt ili kefir sa bobičastim voćem, orašastim plodovima i semenkama, ili ovsene pahuljice. Tokom dana, dinja, krastavci i paradajz idealni su kao grickalice koje održavaju unos tečnosti. Gastrointestinalni hirurg Antonios Atanasiju potvrdio je ove preporuke, naglašavajući važnost izbegavanja masnih obroka koji dodatno opterećuju organizam tokom leta.

Autor: D.S.