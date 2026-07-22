Revolucija u medicini: Humanoidni roboti prvi put izveli operacije na životinjama (VIDEO)

Po prvi put ikada, humanoidni roboti kojima upravljaju hirurzi uspešno su izvršili laparoskopsko uklanjanje žučne kese kod svinja, otvarajući mogućnost primene u medicini.

Studija izvodljivosti operacije, objavljena u časopisu Nature, pokazuje da humanoidni roboti mogu biti pouzdana pomagala u hirurgiji, potencijalno omogućavajući hirurzima da izvode složene operacije, čak i iz daljine.

Tim inženjera i hirurga sa Univerziteta Kalifornije u San Dijegu (UCSD) udružio se kako bi video koliko bi ovi dvonožni humanoidni roboti mogli biti korisni u operacionoj sali.

Za laparoskopske operacije, robotika je postala uobičajena, ali ne i humanoidna vrsta koja se ovde koristi.

Jedan od najpoznatijih sistema za robotski potpomognute laparoskopije je sistem da Vinči, u kojem hirurg koristi konzolu za vođenje tri ili četiri robotske ruke, od kojih jedna kontroliše 3D kameru kako bi izvodio složene i precizne operacije.

U svojim eksperimentima, istraživači su podvrgli robote određenim zahtevima.

Od laboratorije do operacione sale

Prvo su testirali finomotorne sposobnosti robota, rukovanjem neživim predmetima i tipičnom hirurškom opremom u nizu zadataka na klupi, sve vreme vođeni veštom rukom pravog hirurga.

Kada su bili sigurni da je tim ljudi i robota spreman, prešli su na operaciju ključanice na anesteziranim svinjama, uklanjajući im žučne kese. Hirurg je kontrolisao robota sa konzole, dok je drugi lekar pomagao pored kreveta.

U jednom trenutku tokom operacija, čak su nakratko uveli i drugog robota da pomogne. Obe operacije su uspešno završene, a manje krvarenje je u jednom slučaju brzo zaustavljeno.

- Iskustvo izvođenja operacije pomoću humanoidnog robota imalo je isti osećaj kao i u ranim danima moderne robotske hirurgije, sa nekim sličnim ograničenjima, uključujući sudar instrumenata, kašnjenje signala i potrebu za stalnim premeštanjem - rekao je hirurg sa Kalifornijskog univerziteta u San Francisku, Šanglej Liu, za ScienceAlert. Zatim dodao:

- Veoma je važno napomenuti da, iako je bilo potrebno nekoliko decenija da početna robotska hirurška platforma uspešno izvrši operacije na svinjama, ovom projektu je bilo potrebno samo devet meseci od začeća do izvođenja operacije.

Rajan Broderik je bio hirurg zadužen za upravljanje humanoidnim robotom za operacije svinja.

- Svaki put kada isprobavamo novu tehnologiju, postoji izvesna doza nervoznog iščekivanja, ali smo i dalje bili prilično zadovoljni tehnologijom onakvom kakva je bila razvijena - rekao je Broderik.

Broderik i Liu su rekli da rad sa humanoidnim robotom poboljšava hiruršku preciznost i smanjuje zamor hirurga, slično postojećim opcijama robotske hirurgije.

Humanoidni roboti otvaraju vrata telehirurgiji

Ali sa humanoidnim robotima postoji dodatni bonus.

Ovi roboti sa dve noge takođe zauzimaju mnogo manje prostora od postojećih robotskih hirurških sistema i mnogo ih je lakše transportovati. Iz tog razloga, Liu sugeriše da bi mogli biti korisni čak i u svemiru.

- To bi meni ili drugim hirurzima moglo omogućiti da radimo na daljinu na lokacijama sa manje resursa gde preciznost robotske hirurgije može biti korisna. Ovo bi mogla biti nedovoljno uslužena zajednica, opasno okruženje ili lokacija do koje je veoma teško doći - rekao je Liu.

Humanoidni roboti, kojima se upravlja na daljinu, mogli bi pomoći i u situacijama kada nema dovoljno lokalnog osoblja.

- Mogućnost izvođenja telehirurgije bi na kraju proširila moj domet izvan zidova UCSD-a kako bih pružio negu ljudima na mestima gde su resursi ograničeni. Roboti poput humanoida mogli bi takođe više da deluju kao asistenti, kako bi omogućili samostalnu praksu hirurga u ovim uslovima, posebno ako ceo tim nije dostupan. - rekao je Broderik.

Autor: S.M.