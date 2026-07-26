Izgoreli ste na suncu? Ovo je prva pomoć koju gotovo svako ima u kući

Predugo izlaganje suncu može da ostavi neprijatne posledice – crvenilo, peckanje, zatezanje kože i bol mogu se pojaviti tek nekoliko sati nakon boravka napolju. Ako nemate pri ruci posebne preparate za opekotine od sunca, postoje jednostavni načini da ublažite tegobe uz pomoć stvari koje već imate kod kuće.

Prvo rashladite kožu

Najvažnije je da odmah prekinete izlaganje suncu i sklonite se u hlad ili zatvoren prostor. Opečenu kožu rashladite mlakom do blago hladnom vodom nekoliko minuta.

Nemojte stavljati led direktno na kožu, jer nagla hladnoća može dodatno da je iritira i ošteti.

Hladne obloge mogu da pomognu

Čista pamučna krpa natopljena hladnom vodom može biti jednostavna prva pomoć. Stavite je na crvene i bolne delove kože i menjajte kada se zagreje.

Ovo može privremeno da ublaži osećaj pečenja i neprijatno zatezanje.

Aloe vera – klasik za oštećenu kožu

Ako imate biljku aloe vere ili gel na bazi aloe vere, možete ga naneti na kožu jer često pruža osećaj hlađenja i umirivanja.

Birajte preparate bez dodataka koji mogu dodatno iritirati kožu, poput jakih mirisa ili alkohola.

Hidratacija je veoma važna

Opekotine od sunca ne utiču samo na površinu kože – telo tada može gubiti više tečnosti. Pijte dovoljno vode i izbegavajte alkoholna pića dok se koža oporavlja.

Kožu možete dodatno negovati blagom hidratantnom kremom nakon rashlađivanja.

Šta nikako ne treba stavljati na opekotine?

Iako se neki stari saveti i dalje prenose, određene stvari mogu pogoršati stanje. Ne preporučuje se nanošenje:

ulja i masnih preparata odmah nakon opekotina, jer mogu zadržavati toplotu u koži;

paste za zube ili drugih kućnih "lekova" koji nisu namenjeni koži;

parfemisanih proizvoda koji mogu izazvati dodatnu iritaciju.

Takođe, ne ljuštite kožu koja se peruta i ne skidajte plikove ako su se pojavili.

Kada treba potražiti pomoć lekara?

Opekotine od sunca obično prolaze uz pravilnu negu, ali je važno potražiti medicinski savet ako:

nastanu veliki plikovi;

koža je jako otečena ili izrazito bolna;

imate povišenu temperaturu, mučninu, vrtoglavicu ili jaku slabost;

opekotine zahvataju veliku površinu tela.

Najbolji lek je prevencija

Najsigurniji način da izbegnete opekotine jeste postepeno izlaganje suncu, korišćenje zaštitnog faktora, nošenje šešira i izbegavanje najjačeg sunca u sredini dana.

Ako se ipak desi da izgorite, brzo rashlađivanje kože, dovoljno tečnosti i blaga nega mogu pomoći da neprijatni simptomi brže prođu.

Autor: A.A.