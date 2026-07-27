Urolozi apeluju na starije od 50 godina: Leti ne ignorisati ovaj ključni simptom

Osobe starije od 50 godina imaju veći rizik od dehidracije, naročito tokom leta, kada se pojačano znojimo i gubimo više tečnosti. Urolozi upozoravaju da s godinama slabi osećaj žeđi, zbog čega mnogi ne primete da organizmu nedostaje vode. Dr Hoze Salvado dodaje da s godinama postepeno opada i funkcija bubrega, dok dr Raješ Patel ističe da rizik povećavaju i neki lekovi, hronične bolesti te smanjena pokretljivost.

Dr Patel upozorava da mnogi stariji od 70 godina ne unose dovoljno tečnosti. "Dehidracija je jedan od najčešćih zdravstvenih problema koji se mogu sprečiti", kaže za Parade. Oba urologa posebno izdvajaju tamni urin kao simptom koji osobe starije od 50 godina ne bi smele da ignorišu. Osim što može biti znak dehidracije, može upućivati i na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Tamni urin može biti upozorenje na ozbiljnije bolesti



Ljekari objašnjavaju da je svetložut urin obično znak dobre hidratacije, dok tamna boja najčešće znači da organizmu nedostaje tečnosti. No, dr Salvado upozorava: "Kod osoba s bolestima jetre, višak bilirubina potamnjuje urin." Dodaje da taman urin, naročito ako se u njemu pojavi krv, može upućivati i na upalu mokraćnih puteva, bubrežne kamence ili rak bubrega i mokraćne bešike.

Dr Patel preporučuje da osobe starije od 50 godina tokom dana svesno piju dovoljno vode, čak i kada ne osećaju žeđ. Kao opštu smernicu, oba urologa navode unos od dve do dve i po litre tečnosti dnevno, osim ako ljekar ne preporuči drugačije. "Bezbolna pojava krvi u urinu klasičan je znak upozorenja koji se nikada ne sme zanemariti", upozorava dr Patel.

Ako tamni urin ne nestane ni nakon povećanog unosa tečnosti ili se pojave krv u urinu, bol, povišena temperatura, peckanje pri mokrenju, bolovi u trbuhu ili leđima, žutica, mučnina, povraćanje ili jak umor, potrebno je javiti se lekaru. Dr Salvado zaključuje da je važno utvrditi uzrok jer boja urina može biti važan pokazatelj zdravlja bubrega, mokraćne bešike i jetre.



Tamni urin može biti upozorenje na ozbiljnije bolesti



Ljekari objašnjavaju da je svetložut urin obično znak dobre hidratacije, dok tamna boja najčešće znači da organizmu nedostaje tečnosti. No, dr Salvado upozorava: "Kod osoba s bolestima jetre, višak bilirubina potamnjuje urin." Dodaje da taman urin, naročito ako se u njemu pojavi krv, može upućivati i na upalu mokraćnih puteva, bubrežne kamence ili rak bubrega i mokraćne bešike.

Dr Patel preporučuje da osobe starije od 50 godina tokom dana svesno piju dovoljno vode, čak i kada ne osećaju žeđ. Kao opštu smernicu, oba urologa navode unos od dve do dve i po litre tečnosti dnevno, osim ako ljekar ne preporuči drugačije. "Bezbolna pojava krvi u urinu klasičan je znak upozorenja koji se nikada ne sme zanemariti", upozorava dr Patel.

Ako tamni urin ne nestane ni nakon povećanog unosa tečnosti ili se pojave krv u urinu, bol, povišena temperatura, peckanje pri mokrenju, bolovi u trbuhu ili leđima, žutica, mučnina, povraćanje ili jak umor, potrebno je javiti se lekaru. Dr Salvado zaključuje da je važno utvrditi uzrok jer boja urina može biti važan pokazatelj zdravlja bubrega, mokraćne bešike i jetre.



Autor: D.S.