TikTok je poludeo za ovim napitkom: Dermatolog otkriva krije li se iza viralnog 'Glow Juice-a' stvarna magija za kožu

Novi hit napitak od mrkve i kokosa zaludeo je TikTok, obećavajući čudesno blistavu kožu. Dok se mnogi zgražaju nad okusom ove viralne mješavine, brojni korisnici je ipak gutaju na silu radi lepote, a dermatolog je secirao sastojke i pojasnio hoće li vam lice od ovoga zaista zasjati.

Samo jedna čaša napitka dovoljna je da koža zablista – barem tako tvrde brojni videi na TikToku i Instagramu. Među savetima za negu kože, beauty trikovima i ljetnim trendovima poslednjih se tjedana posebno istaknuo jednostavan napitak nazvan Glow Juice. Mješavinu kokosove vode, soka od mrkve i malo limuna na društvenim mrežama predstavljaju kao prirodan recept za blistav ten.

Tisuće korisnika tvrde da su primijetili svježiji ten i zdraviji sjaj kože bez skupih krema i tretmana. No, koliko u tome doista ima istine? Švicarski dermatolog objasnio je što o ovom viralnom trendu kaže znanost.

@glowingwithgracee GLOW JUICE✨🥕🍋 A bright, zesty juice that tastes like sunshine and helps your skin glow from the inside out! This combo is packed with vitamin A from carrots to support skin renewal, vitamin C from oranges + lemon to boost collagen + brighten, and ginger to reduce inflammation and support digestion… because glowing skin starts in the gut! Ingredients: -3 whole carrots -1 lemon, peeled -2 oranges, peeled -1-inch piece fresh ginger -1/2 cup filtered water (or as needed) Instructions: -Wash everything. Peel the citrus, but keep the carrots and ginger whole -Blend with filtered water until smooth -Strain over a big bowl using a fine mesh strainer -Store in a 12 oz mason jar in the fridge -Save the pulp! Enjoy! 🧡 #glowfromwithin #skinjuice #naturalbeauty #homemadejuice #wellnessritual ♬ Sugar Foot Stomp - The Benny Goodman Orchestra

Na društvenim mrežama prevladavaju pozitivni komentari. Oznake poput #GlowJuice i #SkincareDrink broje tisuće objava, a korisnici pišu: "Najbolja kombinacija!", "Odmah ću probati!" i "Pijem ga već mjesec dana i obožavam ga."

Ipak, nisu svi oduševljeni. Najčešća zamjerka odnosi se na okus.

"Ne razumijem ovoliku popularnost", napisao je jedan korisnik, dok su drugi bili još iskreniji: "Skoro sam povratio" i "Okus je grozan, ali izdržat ću radi lijepe kože."

Što radi sok od mrkve?

Hoće li ovaj napitak ispuniti očekivanja, ponajprije ovisi o njegovim sastojcima. Najvažniju ulogu ima beta-karoten, pigment koji mrkvi daje karakterističnu narančastu boju. Redovita konzumacija mrkve doista može utjecati na izgled kože. "Prirodni pigment taloži se u koži", objašnjava dermatolog Marianne Meli za portal 20 Minuten.

No upozorava da to nema mnogo veze s prirodnom preplanulošću. "Taj proces dovodi do vidljive žućkasto-narančaste nijanse kože", kaže Meli. Promjena je najizraženija na dlanovima i tabanima.

"Beta-karoten nakuplja se u površinskom sloju kože, ponajprije ondje gdje je on najdeblji", dodaje liječnik. Objašnjava da na tim dijelovima tijela ima manje pigmentnih stanica, zbog čega ruke i stopala ionako teže tamne na suncu.

Ako želite postići takozvani "glow" od mrkve, trebat će vam strpljenje. "Tjednima biste trebali jesti tri do pet mrkvi dnevno", kaže dermatolog. Dodaje da je isti učinak lakše postići redovitim ispijanjem soka od mrkve.

Ima li koristi od kokosove vode?

Kokosova voda često se promovira kao napitak koji hidratizira kožu iznutra i daje joj svježiji izgled. Sadrži elektrolite poput kalija, natrija, magnezija i kalcija pa je dobar izbor za rehidraciju organizma.

Ipak, zasad nema čvrstih znanstvenih dokaza da njezino ispijanje izravno poboljšava izgled kože. "Većina istraživanja odnosi se na proizvode od kokosa koji se nanose izravno na kožu", objašnjava Meli.

To, međutim, ne znači da kokosova voda nema koristi. Elektroliti i antioksidansi koje sadrže pomažu održavati ravnotežu tekućine u organizmu, što je važno i za zdrav izgled kože.

Svatko tko želi isprobati ovaj trend može to učiniti, ali ne treba očekivati čuda. Za dugoročno zdravu i lepu kožu i dalje su najvažniji uravnotežena prehrana, dovoljan unos tekućine, zaštita od sunca i pravilna njega.

Autor: D.S.