Značaj BIOTA Intime u očuvanju intimnog zdravlja

Piše: Doc. dr Dragan Stajić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i fertiliteta

Intimno zdravlje žene direktno zavisi od ravnoteže vaginalne mikrobiote, koju dominantno čine laktobacili. Ove korisne bakterije imaju ključnu ulogu u održavanju prirodno kisele vaginalne sredine, čime sprečavaju razvoj patogenih mikroorganizama I smanjuju rizik od infekcija, iritacija i neprijatnosti. Međutim, periodi pojačanog stresa, antibiotska terapija, hormonalne promene, trudnoća i menopauza mogu dovesti do narušavanja ove ravnoteže. Probiotski sojevi doprinose obnovi vaginalne flore, očuvanju optimalnog pH i jačanju prirodnih odbrambenih mehanizama organizma. Upravo zbog toga vaginalni probiotici imaju veliki značaj u savremenoj prevenciji i podršci intimnom zdravlju. BIOTA Intima pruža sveobuhvatnu podršku intimnom zdravlju zahvaljujući pažljivo odabranom sastavu (ima čak 6 visoko specifičnih laktobacila i 2 imunomodulatora: laktoferin i vitamin D).

﻿﻿Lactobacillus sojevi su ključni za vaginalno zdravlje jer doprinose obnovi iodržavanju zdrave vaginalne flore i pH ravnoteže, jačaju lokalni imunitet i regenerišu vaginalnu mikrobiotu.

Laktoferin je prirodni protein koji ima antivirusno, antimikotično,imunomodulatorno i zaštitno dejstvo koji dodatno pomaže organizmu u borbiprotiv neželjenih mikroorganizama, štiteći vaginalno i urinarno zdravlje.Pozitivno utiče na metabolizam gvožđa u skladu sa potrebama organizma, podržavajućiimunitet i otpornost na infekcije.

Vitamin D podržava lokalni i sistemski imunitet.

BIOTA Intima proizvodi namenjeni su ženama svih životnih dobi, od adolescentkinjado žena u menopauzi, a formulacije su prilagođene svakodnevnoj upotrebi. Redovnaprimena posebno je važna kod žena sa učestalim vaginalnim ili urinarniminfekcijama, ženama koje prolaze kroz hormonske promene, kao što su pubertet,trudnoću ili menopauzu, nakon antibiotske terapije i hirurških intervencija, u VTOprocedurama, kao i za žene koje se suočavaju sa iritacijama, suvoćom i crvenilomintimne regije, uključujući i slučajeve HPV promena i osetljive vaginalne sluznice.Preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Zahvaljujući sinergijskom dejstvu aktivnih sastojaka, BIOTA Intima doprinosi smanjenju rizika od ponovljenih infekcija, ublažavanju osećaja suvoće i iritacije, kao i očuvanju svakodnevnog osećaja svežine, udobnosti i sigurnosti.

Autor: S.M.