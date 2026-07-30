Koje lekove nikako ne smete mešati s alkoholom?

Bezazlena čaša vina uz večeru lako se pretvara u ozbiljan problem ako ste pod terapijom. Lekari izdvajaju nekoliko skupina uobičajenih lekova koje ne podnose mešanje s pićem, budući da vaša jetra teško podnosi dvostruki udarac, a nuspojave nepromišljenog mešanja su nepredvidive.

Kombinovanje alkohola i lekova tema je o kojoj se često govori, no mnogima nije jasno šta to tačno znači. Sme li se popiti čaša vina uz terapiju, treba li potpuno izbegavati alkohol i koji su lekovi posebno rizični u kombinaciji s pićem? Lekari objašnjavaju kako alkohol može uticati na delovanje lekova i zašto su upozorenja na pakovanjima ključna za sigurnost, piše EatingWell.

Ove lekove ne biste trebali kombinovati s alkoholom

Čaša vina uz večeru ili piće s prijateljima za mnoge je uobičajen deo svakodnevice, no ako uzimate lekove, alkohol može biti puno veći problem nego što se čini. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija alkohola i određenih lekova može smanjiti delovanje terapije, pojačati nuspojave ili izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Alkohol i lekovi međusobno deluju na različite načine, što ovisi o vrsti leka i fiziologiji pojedinca, objašnjava dr. Thomas Pontinen. Dodaje da mnogi lekovi uz alkohol mogu postati manje učinkoviti, a razlog može biti i to što alkohol utiče na sposobnost tela da pravilno apsorbuje i razgrađuje lekove.

Stručnjaci izdvajaju nekoliko skupina lekova kod kojih je posebno važno biti oprezan.

Lekovi protiv bolova

Jedna od najčešćih kombinacija na koju treba paziti su alkohol i lekovi protiv bolova. To se posebno odnosi na paracetamol te nesteroidne protuupalne lekove poput ibuprofena i aspirina.

Kombinacija alkohola s lekovima protiv bolova može uzrokovati oštećenje jetre i povećati rizik od krvarenja u probavnom sistemu, objašnjava farmaceutkinja Katy Dubinsky.

Jetra razgrađuje i alkohol i velik broj lekova, pa njihova istodobna konzumacija može dodatno opteretiti ovaj organ, osobito kod osoba koje već imaju probleme s jetrom.

Antidepresivi

Alkohol može uticati na delovanje antidepresiva i kod nekih osoba pogoršati simptome depresije ili anksioznosti. To se posebno odnosi na skupine lekova poput SSRI i SNRI antidepresiva koji se često propisuju u lečenju depresije i anksioznih poremećaja.

Osim mogućeg slabijeg učinka terapije, kombinacija s alkoholom može izazvati jaču pospanost, vrtoglavicu i slabiju koordinaciju.

Antibiotici

Nisu svi antibiotici jednako osjetljivi na alkohol, ali kod određenih lekova kombinacija može izazvati neugodne reakcije.

Posebno se upozorava na antibiotike poput metronidazola, kod kojeg alkohol može izazvati simptome poput mučnine, povraćanja, glavobolje, crvenila lica i ubrzanog rada srca.

Osim toga, alkohol može dodatno pridoneti dehidraciji organizma, što otežava oporavak tokom infekcije.

Antipsihotici

Alkohol može pojačati sedativni učinak antipsihotika i uticati na mentalne i fizičke sposobnosti osobe.

Mogu se pojaviti jaka pospanost, problemi s ravnotežom, snižen krvni pritisak, otežano disanje, a u težim slučajevima i ozbiljne komplikacije poput gubitka svesti.

Lekovi za anksioznost i tablete za spavanje

Poseban oprez potreban je kod lekova za smirenje iz skupine benzodiazepina, među kojima su i lekovi s delatnom tvari alprazolam (primerice Xanax).

U kombinaciji s alkoholom mogu izazvati izrazitu pospanost, usporene reakcije, probleme s koordinacijom, gubitak pamćenja i opasno usporeno disanje.

Zbog toga stručnjaci posebno upozoravaju da osobe koje uzimaju takvu terapiju ne bi trebale konzumirati alkohol bez prethodnog saveta lekara.

Lekovi za dijabetes

Kod osoba s dijabetesom alkohol može uticati na nivo šećera u krvi, osobito u kombinaciji s određenim lekovima.

Rizik ovisi o vrsti terapije i količini alkohola. Kod nekih osoba može doći do opasnog pada šećera u krvi, što može uzrokovati znojenje, drhtavicu, ubrzan rad srca, smetenost i slabost.

Lekovi za razređivanje krvi

Antikoagulansi, odnosno lekovi koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka, zahtevaju poseban oprez.

Konzumacija alkohola može poremetiti delovanje varfarina i drugih lekova za razređivanje krvi, što povećava rizik od krvarenja ili nastanka ugrušaka, upozorava farmaceutkinja Dubinsky.

Alkohol i lekovi mogu imati nepredvidive posledice

Stručnjaci upozoravaju da rizik ne ovisi samo o vrsti leka, već i o zdravstvenom stanju osobe, dobi, drugim lekovima koje uzima i količini alkohola.

Moguće nuspojave uključuju promene krvnog pritiska, nesvesticu, mučninu, povraćanje, vrtoglavicu, glavobolju, promene ponašanja i slabiju koordinaciju. Poseban problem može biti upravljanje automobilom ili mašinama jer alkohol i lekovi zajedno mogu značajno usporiti reakcije.

Najsigurniji način je pre konzumacije alkohola proveriti s lekarom ili farmaceutom postoji li rizik za terapiju koju uzimate.

Ako nakon kombinacije alkohola i lekova osetite jaku pospanost, probleme s disanjem, bolove u stomaku, vrtoglavicu, mučninu ili gubitak svesti, potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć.

Stručnjaci poručuju da se alkohol uz terapiju ne bi trebao kombinirati bez prethodne provere jer posledice mogu biti ozbiljnije nego što se očekuje – čak i nakon male količine alkohola.



Autor: D.S.