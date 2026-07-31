OPASNOSTI VRELOG LETA: Kako da se zaštitite od sunca, ujeda insekata i stomačnih infekcija

Letnji meseci donose uživanje, odmore i boravak u prirodi, ali visoke temperature i visoka vlažnost vazduha nose i brojne zdravstvene rizike na koje lekari redovno upozoravaju. Od jakog UV zračenja i sunčanice, preko najezde insekata, pa sve do stomačnih viroza i trovanja hranom – evo kako da spremno dočekate i provedete ove tople dane bez zdravstvenih problema.

1. Zaštita od sunca i visokih temperatura

Boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana može biti opasan. UV zračenje je najjače između 10 i 17 časova, pa se u tom periodu preporučuje izbegavanje direktnog sunca, boravak u hladu i nošenje lagane garderobe svetlih boja od prirodnih materijala.

Kreme sa zaštitnim faktorom: Obavezno koristite kreme sa visokim SPF faktorom (minimum 30, a za osetljivu kožu i decu 50+), i obnavljajte ih na svaka dva sata, kao i nakon kupanja.

Hidratacija: Pijte dovoljno tečnosti, pre svega obične vode. Izbegavajte previše zaslađena pića, alkohol i velike količine kofeina jer dodatno dehidriraju organizam.

2. Sezona insekata: Kako sprečiti ujede i šta raditi ako do njih dođe

Visoke temperature i priroda privlače komarce, krpelje, ose i stršljenove. Ubodi nisu samo neprijatni i praćeni svrabom, već mogu preneti i ozbiljne infekcije.

Repelenti i zaštita: Koristite proverene sprejeve i preparate protiv insekata, a prilikom šetnje prirodom nosite duge rukave i nogavice, naročito ako prolazite kroz visoku travu ili šumu.

Oprez sa krpeljima: Nakon povratka iz prirode obavezno pregledajte telo. Ukoliko primetite krpelja, nemojte ga mazati uljem ili alkoholom, već ga stručno uklonite pincetom ili posetite lekara.

Alergijske reakcije: Ubodi pčela, osa i stršljenova kod osetljivih osoba mogu izazvati opasne alergijske reakcije. Ako se pojave otok, gušenje ili vrtoglavica, odmah potražite medicinsku pomoć.

3. Kupanje, bazeni i letnje infekcije

Osveženje na bazenima, jezerima i morima omiljeni je letnji beg od vrućina, ali neadekvatna higijena vode može doneti zdravstvene probleme.

Bakterijske infekcije: Voda u bazenima koja nije adekvatno hlorisana može izazvati infekcije ušiju, očiju, kao i urinarne infekcije. Nakon izlaska iz vode uvek se dobro istuširajte i promenite kupaći kostim.

Stomačni problemi: Letnje trovanje hranom i takozvane stomačne viroze izuzetno su česte zbog brzog kvarenja namirnica na suncu. Vodite računa o poreklu hrane, perite voće i povrće pre konzumacije i izbegavajte predugo držanje gotovih jela van frižidera.

Uživajte u letu, ali osluškujte svoje telo i zaštitite se na vreme kako biste bezbrižno proveli ove tople dane!

Autor: D.S.