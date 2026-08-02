Nije više 120/80: Pogledajte koliki vam je normalan pritisak u odnosu na godine

Normalan pritisak nije isti u 30. i 60. godini, a granica 120/80 vas dovodi u zabludu. Pogledajte tabelu i proverite!

Godinama živite u uverenju da je 120/80 jedini dokaz da je vaš normalan pritisak ujedno i jedini garant da vam je srce sigurno. Ta čuvena cifra vas zapravo opasno zavarava. Dok evropski kardiolozi pale alarm tek na 140/90, Amerikanci crvenu liniju povlače znatno ranije.

Pravila su se promenila, a jedna „sveta cifra“ za pritisak više ne postoji. U Srbiji svaka druga odrasla osoba već ima hipertenziju, a lekarima u ordinacije masovno dolaze dvadesetogodišnjaci.

Zašto vas 120/80 zavarava

Farmacija i medicina su godinama prodavale broj 120/80 kao gornja granica poželjnog. Istina je uža od toga: to je idealna vrednost, a ne jedina koja se broji kao zdrava. Vaš krvni pritisak u 35. godini i u 65. godini nema iste referentne tačke, jer se sa godinama menja elastičnost krvnih sudova. Zato kardiolozi procenu prave prema vašim godinama, a ne po jednom broju iz udžbenika.

Koliki je normalan pritisak u odnosu na godine

Orijentacione prosečne vrednosti pomažu da se ne uplašite bez razloga, ali nisu dijagnoza. Evo grubog okvira koji koriste kao polaznu tačku:

20 do 30 godina: oko 120/75 do 125/80 mmHg

30 do 40 godina: oko 125/80 do 130/85 mmHg

40 do 50 godina: oko 130/85 do 135/85 mmHg

50 do 60 godina: oko 135/85 do 140/90 mmHg

preko 60 godina: do 140/90 mmHg, uz kontrolu lekara

Ove brojke su orijentir, ne presuda. Ako vam aparat pokaže 138/88 u pedesetoj, to nije isti signal kao ista cifra u tridesetoj godini. Zato jedno merenje nikad ne odlučuje.

Autor: A.A.