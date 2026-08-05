6 najboljih dijeta za muškarce, prema nutricionistima Stručnjaci su složni da univerzalno najbolja muška dijeta zapravo uopće ne postoji. Tvoj idealan jelovnik ovisit će isključivo o onome što svojim tijelom želiš postići, a nutricionisti izdvajaju par provjerenih režima koji pale bez onog klasičnog gladovanja.

Stručnjaci za prehranu uglavnom se slažu da ne postoji jedna univerzalno "najbolja" dijeta za muškarce. Umjesto toga, preporučuju odabir načina prehrane koji odgovara konkretnom cilju, bilo da je riječ o izgradnji mišića, mršavljenju, boljem snu ili zdravlju srca. Fokus bi, kažu, trebao biti na održivim prehrambenim navikama, a ne na kratkotrajnim i restriktivnim dijetama, piše Men's Health.

Nutricionistica Leslie Bonci ističe da je prije svake promjene važno znati zašto je uopće uvodimo. "Moramo objasniti 'zašto' prije nego što je netko spreman pokušati. Osim toga, prehrana mora biti ukusna i dugoročno održiva", kaže.

Što znači zdrava prehrana?

Nutricionist Dezi Abeyta smatra da ne postoji jednostavna podjela na "dobru" i "lošu" prehranu. Na prehrambene navike, kaže, utječu dostupnost hrane, financijske mogućnosti, znanje i kultura.

Po njegovu mišljenju, kvalitetna prehrana temelji se na raznolikim namirnicama, dovoljno proteina te obilju voća, povrća, cjelovitih žitarica, mahunarki i zdravih masnoća. Jednako je važno da takav način prehrane bude dugoročno održiv.

Fleksiterijanska prehrana

Abeyta među najboljim izborima izdvaja fleksiterijansku prehranu. Riječ je o načinu prehrane koji se uglavnom temelji na biljnoj hrani, ali uključuje i povremenu konzumaciju mesa. Takav jelovnik bogat je vlaknima, vitaminima i mineralima, a povezuje se s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2 i bolesti srca.

Sportska prehrana

Za muškarce koji žele povećati mišićnu masu i poboljšati oporavak nakon treninga preporučuje prehranu bogatu proteinima, uz dovoljan unos kvalitetnih ugljikohidrata i zdravih masti.

"Ovaj pristup funkcionira jer se ne temelji samo na prehrani nego i na kvalitetnom snu, kontroli stresa i redovitom treningu snage", kaže Abeyta.

Mediteranska prehrana

Leslie Bonci ističe mediteransku prehranu kao jedan od najboljih izbora za opće zdravlje. Temelji se na povrću, mahunarkama, ribi, maslinovu ulju i cjelovitim žitaricama, a upravo zahvaljujući velikom udjelu vlakana pruža dugotrajan osjećaj sitosti.

"Proteini nisu u središtu svakog obroka, ali obroci su zasitni i uravnoteženi", kaže.

Povremeni post

Povremeni post ne određuje što jedete, nego kada jedete. Hrana se konzumira unutar unaprijed određenog vremenskog razdoblja tijekom dana. Bonci smatra da ovaj pristup može pomoći ljudima koji su skloni večernjem prejedanju jer smanjuje unos kalorija bez osjećaja gladi tijekom dana.

Volumetrijska prehrana

Volumetrijska prehrana namijenjena je onima koji žele smršavjeti, a da pritom ne osjećaju glad. Temelji se na namirnicama koje sadrže puno vode i imaju manju kalorijsku vrijednost, poput juha, variva, salata te voća i povrća. Takvi obroci zauzimaju više prostora u želucu pa dulje pružaju osjećaj sitosti.

Bonci dodaje da se isti princip može primijeniti i na smoothieje, čiji se volumen može povećati ledom, povrćem ili smrznutim voćem bez znatnog povećanja broja kalorija.

Autor: D.S.