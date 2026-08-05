Razumete li kako funkcioniše UV indeks? Ovde je sve što treba da znate

Brojke UV indeksa nisu samo ukras, a određene vrednosti doslovno traže hitan beg u hladovinu. Zrake opasno prže i kroz oblake, a stvarna snaga zračenja zavisi od niza neočekivanih faktora.

Opekotine su tek prolazni problem jer neoprezno sunčanje telu nanosi trajnu i ozbiljnu štetu.

Ultraljubičasti (UV) indeks je mera dnevne nivoa sunčevog zračenja koja pokazuje kolika je verovatnoća od opekotina, a time i rizik od raka kože. Za siguran boravak na otvorenom ključno je svakodnevno proveravati UV indeks, koristiti kremu za sunčanje i zaštitnu odeću i izbegavati boravak na suncu kada je zračenje najjače, piše Health.com.

Šta znače nivoi UV indeksa?

UV indeks razvijen je u Kanadi 1992. godine, a njegova svrha je da na jednostavnoj lestvici proceni snagu sunčevog zračenja i potrebnu nivo zaštite. Vrednosti od 1 do 2 označavaju nisku nivo zračenja, kada je dovoljno nositi sunčane naočare i naneti kremu za sunčanje. Kod umerenog indeksa, od 3 do 5, potreban je oprez uz istu zaštitu.

Visok indeks, od 6 do 7, zahteva smanjenje boravka na suncu, traženje hlada i nošenje zaštitne odeće, šešira, naočara i kreme. Kod vrlo visokog indeksa, od 8 do 10, potreban je dodatan oprez jer nezaštićena koža može brzo da zadobije opekotine. Ekstremna nivo, 11 i više, znači da koža bez zaštite može da izgori u samo nekoliko minuta, pa se preporučuje izbegavanje izlaska na sunce i primena svih mera opreza.

Koji faktori utiču na UV indeks?

Vrednost UV indeksa menja se u zavisnosti od lokacije i vremenskih uslova, a na nju utiče nekoliko činilaca. Gusti oblaci mogu blokirati deo UV zračenja, ali ga retki, beli oblaci mogu i pojačati refleksijom. Zračenje se pojačava za oko 2 odsto na svakih 300 metara nadmorske visine, pa na planinama može biti znatno jače uprkos nižoj temperaturi.

Najjače je na ekvatoru i slabi prema polovima, a vrhunac u našem podneblju doseže od aprila do avgusta. Ozonski omotač upija UV zrake, pa je zračenje jače na područjima gde je taj sloj tanji. Najintenzivnije je sredinom dana, obično između 10 i 16 časova. Sneg reflektuje do 80 odsto UV zraka, pesak 15 odsto, a voda 10 odsto, što dodatno povećava izloženost, dok prirodni i veštački zakloni poput drveća i zgrada smanjuju izloženost.

Opasnosti visokog UV indeksa

Prekomerno izlaganje suncu može brzo da dovede do opekotina, a dugoročno povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kada UV zraci prodiru u kožu, mogu da izazovu genetske mutacije u ćelijama. Dugotrajna izloženost i česte opekotine povećavaju rizik od razvoja raka kože. Bolest je izlečiva ako se otkrije rano, zbog čega su važni redovni samopregledi i godišnje kontrole kod dermatologa.

Neki ljudi mogu imati alergijsku reakciju na sunce, poznatu kao fotosenzibilnost. Ona može da uzrokuje osip, crvene mrlje ili koprivnjaču, a pojedini lekovi takođe mogu da pojačaju osetljivost kože.

Prekomerno izlaganje suncu ubrzava pojavu bora, sunčanih pega i promena u pigmentaciji. Procenjuje se da je UV zračenje odgovorno za čak 90 odsto vidljivih znakova starenja kože.

Izlaganje suncu može da izazove opekotine rožnjače i povećava rizik od razvoja mrene (katarakte) i makularne degeneracije, koja oštećuje centralni vid. Takođe može da podstakne rak kože oko očiju.

UV zračenje može da oslabi imunološki sistem. Budući da je koža prva linija odbrane od mikroorganizama, njeno oštećenje može da smanji otpornost organizma na infekcije i neke vrste karcinoma.

Kako se efikasno zaštititi

Najbolja prevencija je ograničiti direktnu izloženost UV zračenju, izbegavati solarijume i redovno pratiti promene na koži. Preporučuje se izbegavanje sunca između 10 i 16 časova. Kremu za sunčanje treba naneti 15 minuta pre izlaska i obnavljati svaka dva sata, kao i nakon plivanja ili pojačanog znojenja.

Birajte vodootpornu kremu širokog spektra sa zaštitnim faktorom (SPF) 30 ili višim. Kad god je moguće, boravite u hladu, naročito ako je vaša senka kraća od vas. Nosite šešir i sunčane naočare koje pružaju 99-100% UV zaštitu. Takođe je važno piti dovoljno vode i proveravati rok trajanja kreme za sunčanje, koji je obično tri godine.

Kako proveriti UV indeks

UV indeks za vašu lokaciju možete proveriti na brojnim meteorološkim internet stranicama i u aplikacijama. Većina aplikacija za vremensku prognozu na pametnim telefonima automatski prikazuje tu vrednost, što olakšava planiranje aktivnosti na otvorenom, čak i kada ste na putovanju.

Autor: D.S.