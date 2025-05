Zašto mačka zatvara oči kada je pomazite?

Većina mačaka uživa u maženju sa svojim vlasnicima.



Neke od njih će čak uložiti i dodatni napor da vam daju do znanja da vole da ih mazite. U tim trenucima one će se poslužiti predenjem, smeštanjem u vaše krilo i „pravljenjem kolačića“, kao i zatvaranjem očiju.

Zatvaranje očiju u celoj priči deluje možda i najzanimljivije. Zašto mačke reaguju na ovaj način kada ih pomazite? Naime, iako po prirodi mačke mogu da budu vrlo povučene i izbirljive, one zaista znaju da uživaju u dobrom maženju. Ako ste primetili da vaša ljubimica zatvara oči kada je mazite, nemojte da vas to zavara da pomislite da će zaspati, jer to nije njena namera. Ona zatvara oči kako bi vam dala do znanja da ceni vaš gest i da neizmerno uživa u njemu.

Vaša mačka će takođe zatvoriti oči da vam pokaže da vam veruje. To bi značilo da je ona svesna toga da joj niste pretnja, odnosno da ste neko pred kim može da spusti svoju odbranu. Kada mačka veruje čoveku, ona će tada zatvoriti oči prilikom maženja kao znak krajnjeg poverenja. Osim što vam je zahvalna na pažnji, uživa u njoj i pokazuje vam da vam veruje, na zatvara oči jer se oseća vrlo opušteno.

Zbog čega mačke savijaju leđa kada ih mazite?

Baš kao što mačke zatvaraju oči kada ih pomazite, one savijaju leđa iz istog razloga. One vam time pokazuju da im prija vaša pažnja. Kada mačka uživa, njeno disanje je obično sporo i ravnomerno, a uši i brkovi su joj u neutralnom položaju (nisu nakostrešene). Rep im je postavljen nisko i statičan je. Takođe, dok mačku mazite po leđima i ona ih savija u oblik luka, ona koristi situaciju da se istegne i ublaži napetost u mišićima. U toj prilici u njenom mozgu se oslobađa velika količina endorfina.

Autor: S.M.