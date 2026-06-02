Mnoge mačke obožavaju TV, ali vlasnici ne znaju da to može da bude štetno po njih

Mnoge mačke mogu satima da sede ispred televizora i pažljivo prate ono što se dešava na ekranu. Iako izgleda kao da uživaju u programu poput ljudi, njih zapravo privlače pokreti, boje i prizori koji bude njihove urođene lovačke instinkte.

Stručnjaci objašnjavaju da mačke svet vide drugačije od nas. Njihov vid je prilagođen lovu, pa mnogo lakše uočavaju brze i nepredvidive pokrete nego sitne detalje slike. Upravo zato ih posebno fasciniraju scene sa pticama, ribama, insektima ili drugim životinjama koje bi u prirodi predstavljale potencijalni plen.

Zašto mačke vole da gledaju ekran?

Mačke su po prirodi veoma radoznale životinje i neprestano istražuju svoju okolinu. Kada na televizoru ugledaju pticu koja leti ili ribu koja pliva, njihov mozak reaguje slično kao da posmatraju pravi plen kroz prozor.

Za razliku od ljudi, mačke ne gledaju televiziju radi zabave ili praćenja radnje. Njihov mozak je evolutivno podešen da registruje svaki pokret koji bi mogao da predstavlja plen.

Kada na ekranu ugledaju pticu ili miša, često se može primetiti kako se prikradaju televizoru, prate pogledom svaki pokret ili čak pokušavaju da skoče na ekran. To je prirodna reakcija njihovog predatorskog instinkta.

Kada televizor može da postane problem?

Iako ekrani mogu da predstavljaju zanimljivu mentalnu stimulaciju, stručnjaci upozoravaju da preterivanje nije poželjno.

Problem nastaje kada mačka dugo posmatra plen na ekranu, ali nikada ne može da ga uhvati. Tada lovački ciklus ostaje nedovršen, što kod pojedinih životinja može da izazove frustraciju, nervozu ili čak opsesivno ponašanje.

Zbog toga se preporučuje da gledanje traje najviše pet do deset minuta, nakon čega bi mački trebalo ponuditi igračku koju može da juri, hvata i „ulovi“. Mala poslastica na kraju igre dodatno doprinosi osećaju zadovoljstva i prirodno završava lovački proces.



Autor: Jovana Nerić