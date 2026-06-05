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Da li pas stvarno zna kada ste tužni? Nauka otkriva kako naši ljubimci čitaju ljudske emocije bolje nego što mislimo!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Istraživanja pokazuju da psi ne reaguju samo na reči i ton glasa, već i na emocije svojih vlasnika, često pružajući podršku u trenucima tuge i stresa.

Psi se već dugo smatraju čovekovim najvernijim prijateljima, ali nauka sve češće potvrđuje da njihova povezanost sa ljudima ide mnogo dublje od obične navike ili dresure. Brojne studije sugerišu da psi mogu da prepoznaju promene u ljudskom ponašanju, tonu glasa, pa čak i izrazu lica, što im omogućava da reaguju u skladu sa emocionalnim stanjem vlasnika.

Jedno od najzanimljivijih otkrića jeste da psi ne razumeju tugu na način kao ljudi, ali vrlo jasno prepoznaju kada je njihov vlasnik uznemiren. Tada često prilaze bliže, postaju mirniji, naslanjaju se ili pokušavaju da uspostave fizički kontakt, što se tumači kao oblik instinktivne podrške i potrebe za povezivanjem.

Stručnjaci objašnjavaju da su psi tokom dugog procesa domestikacije razvili sposobnost čitanja ljudskih signala. Oni reaguju na kombinaciju mirisa, neverbalne komunikacije i promene u ponašanju, što im omogućava da “osete” da nešto nije u redu, čak i kada ne postoji nijedan očigledan znak.

Zanimljivo je da se kod nekih pasa primećuje i promene u sopstvenom ponašanju kada su vlasnici pod stresom – postaju pažljiviji, prate osobu po kući ili odbijaju da se udalje. Ovakve reakcije dodatno potvrđuju snažnu emocionalnu vezu između ljudi i pasa, koja se često opisuje kao oblik međusobne empatije.

Foto: Pixabay.com

Naučnici naglašavaju da ovo ne znači da psi razumeju emocije na ljudskom nivou, već da su izuzetno vešti u prepoznavanju obrazaca i reagovanju na njih. Upravo ta kombinacija instinkta, učenja i bliskosti čini da mnogi vlasnici imaju osećaj kao da ih njihov pas razume bez reči.

Autor: S.Paunović

#Pas

#kućni ljubimci

#životinje

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