Dremka sa ljubimcem ima više koristi nego što mislite: Evo kako utiče na telo i raspoloženje

Kratka dnevna dremka može da bude pravi saveznik za bolje raspoloženje, koncentraciju i energiju. Stručnjaci preporučuju da traje između 20 i 30 minuta, jer upravo toliko vremena može da pomogne mozgu da se odmori bez osećaja pospanosti nakon buđenja.

Zanimljivo je da vlasnici kućnih ljubimaca često ističu da se još bolje opuste kada tokom odmora pored sebe imaju psa ili mačku. Osim što pruža osećaj bliskosti i sigurnosti, zajednička dremka može pozitivno da utiče i na mentalno zdravlje.

Kratka dremka poboljšava koncentraciju

Istraživanja pokazuju da kratko dnevno spavanje može da unapredi pamćenje, budnost i sposobnost obrade informacija. Nakon svega nekoliko minuta odmora, mozak se oseća osveženo, što može doprineti većoj produktivnosti tokom dana.



Prisustvo kućnog ljubimca dodatno pojačava osećaj smirenosti. Maženje psa ili mačke podstiče lučenje oksitocina i dopamina, hormona koji su povezani sa osećajem zadovoljstva, sreće i emocionalne povezanosti.

Zašto je dremka sa ljubimcem dobra za raspoloženje?

Boravak uz kućnog ljubimca može da smanji nivo stresa i napetosti. Mnogi vlasnici navode da se osećaju sigurnije i opuštenije kada njihov pas ili mačka spavaju pored njih. Stručnjaci ističu da ovakva bliskost može doprineti snižavanju krvnog pritiska i usporavanju srčanog ritma.

Ipak, zajedničko spavanje ne odgovara svima. Ako ste osoba koja ima lagan san ili se često budi tokom noći, pokreti ljubimca mogu da ometaju odmor. U tom slučaju je bolje da životinja ima svoj kutak za spavanje.

Kada zajedničko spavanje nije najbolja ideja?

Neka istraživanja ukazuju da deca školskog uzrasta mogu imati lošiji kvalitet sna ukoliko spavaju u istom krevetu sa kućnim ljubimcem.

Zato je u periodima kada su im potrebni dodatni odmor i koncentracija, poput ispita ili važnih školskih obaveza, preporučljivo da pas ili mačka spavaju odvojeno.



Autor: Jovana Nerić