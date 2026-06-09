Prve nedelje života mogu da odrede kakav će postati vaš pas

Ličnost šteneta počinje da se formira mnogo pre nego što napravi prve korake ili otvori oči.

Istraživanje Univerziteta u Arizoni i organizacije Canine Companions pokazalo je da način na koji kučka brine o svom leglu tokom prvih nedelja života može da ima dugoročne posledice na ponašanje štenaca, što može da se primeti čak i u ranom odraslom dobu, piše Newsweek.

Studija je pratila 235 štenaca iz 59 legla, a istraživači su analizirali snimke interakcija između majki i štenaca tokom prve tri nedelje života, perioda u kojem su štenci potpuno zavisni od svojih majki. Posmatrali su učestalost dojenja, negovanja, fizičkog kontakta i bliskosti.

„Zaista je fascinantno jer u trenutku kada ih posmatramo, njihove oči se još nisu ni otvorile“, rekla je za Newsweek Emili Brej, naučnica za ponašanje na Univerzitetu u Arizoni i glavna autorka studije. „Ipak, vidimo da uticaj ovih ranih iskustava može da bude prisutan godinama kasnije.“

Rezultati ne sugerišu da postoji jedan „idealan“ tip majke, ali otkrivaju obrasce koji mogu uticati na razvoj budućeg ponašanja šteneta. Dok većina vlasnika nikada ne upozna majku svog psa, njeno ponašanje može da pruži neke naznake o budućem temperamentu njihovog ljubimca.

Zbližavanje sa ljudima

Jedan od najjasnijih nalaza bio je da su štenci koje su odgajale brižnije i angažovanije majke kasnije pokazali veću sklonost ka interakciji sa ljudima. Takve kučke su provodile više vremena sa svojim štenadima, dojile ih i održavale bliski fizički kontakt, a njihovo potomstvo je odrastalo u društvenije pse.

Brej ističe da je ovo osobina koja je posebno važna kod radnih pasa, kao što su psi za pomoć, kojima je potrebno da budu opušteni u blizini ljudi i fokusirani na svog vodiča.

Važnost nezavisnosti

Međutim, studija je pokazala da više majčinske brige ne znači nužno bolje rezultate u svim oblastima. Štenci koji su dobijali manje majčinske brige pokazali su različite obrasce razvoja i u nekim slučajevima razvili su bolje veštine samostalnog rešavanja problema.

Psi koji su snažno orijentisani na ljude skloniji su traženju pomoći, dok su nezavisniji psi skloniji pokušajima da sami pronađu rešenja. U zavisnosti od situacije, obe osobine mogu biti prednost.

„Nije nužno stvar u tome da li je nešto isključivo dobro ili loše“, objasnila je Brej. „Mnogo zavisi od uloge koju će pas igrati kasnije u životu.“

Emocionalna osetljivost

Majčinska briga je takođe povezana sa načinom na koji štenci reaguju na stres i nepoznate situacije. U nekim slučajevima, viši nivoi majčinske brige su povezani sa većom stidljivošću, većom anksioznošću zbog razdvajanja ili razlikama u kontroli impulsa tokom razvoja.

Naučnici sumnjaju da bi ovo moglo biti povezano sa ranim obrascima vezanosti. Štenci koji dobijaju više pažnje i brige mogu razviti jače veze, što ih može učiniti sigurnijim, ali takođe može povećati njihovu osetljivost na razdvajanje.

Važno je napomenuti da su se neka od ovih ponašanja menjala tokom vremena, što sugeriše da rana iskustva deluju zajedno sa kasnijom obukom, socijalizacijom i životnim okruženjem.

Ličnost majke je važan faktor

Studija je takođe otkrila da ličnost psa pre trudnoće može uticati na njeno ponašanje prema štencima. Kuje koje su opisane kao mirnije, poslušnije i manje impulsivne imale su veću verovatnoću da pruže veći nivo majčinske brige.

Nalazi bi mogli biti korisni za programe uzgoja koji žele da odaberu pse sa osobinama pogodnim za radne uloge. Brenda Kenedi, glavna veterinarka u Canine Companions, rekla je da ovi podaci pomažu u povećanju uspeha programa.

„Sve su to informacije koje nam pomažu da ovim psima pružimo najbolji mogući početak u životu“, rekla je. „Svako povećanje uspeha, čak i najmanje, znači da će više pasa doći do ljudi kojima su potrebni.“

Kratak period sa dugoročnim posledicama

Količina nege, kontakta i dojenja prirodno se smanjuje tokom prve tri nedelje života. Ali uprkos tome što je ovo veoma kratak period, njegov uticaj se može videti godinama kasnije.

Druga nedelja života se pokazala posebno važnom.

Autor: S.M.