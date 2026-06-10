I njima je vrućina: Šta sve treba da znate ako želite da pustite svog psa da se brčka u bazenu

Mnoge rase pasa uživaju u vodi, posebno tokom letnjih vrućina, a zaista je milina gledati ih kako se praćakaju i uživaju. Ako ste postavili bazen u svom dvorištu, a vaš ljubimac voli da provodi vreme u vodi, prirodno je razmisliti da li biste pustili svog psa da se osvežiu vašem bazenu.

Nadzor i bezbednost

Uvek nadgledajte svog psa dok je u bazenu, baš kao što biste nadgledali malo dete. Pokrivajte bazen kada ga ne koristite da biste sprečili potencijalne nesreće.

Održavanje čistoće

Pustanje psa u bazen znači dodatnu pažnju na održavanje čistoće. Pseća dlaka, prljavština i bakterije mogu uticati na hemijsku ravnotežu vode i sistem filtracije. Pre nego što pustite psa u bazen, dobro ga očistite i očetkajte kako biste smanjili količinu prljavštine koju unosi.

Hemikalije i bezbednost

Voda u bazenu se tretira hemikalijama poput hlora. Iako ove hemikalije obično nisu opasne, važno je da pas ne proguta previše vode. Nakon svakog kupanja, isperite psa čistom vodom kako biste uklonili ostatke hemikalija sa kože.

Potencijalni problemi

Pseća dlaka i nokti mogu oštetiti bazen, a bakterije i paraziti iz pseće dlake mogu kontaminirati vodu. Redovno šišajte nokte vašeg psa i održavajte ga čistim kako biste smanjili negativan uticaj na bazen.

I upamtite - nikad ih ne ostavljajte bez nadzora!

Autor: Jovana Nerić