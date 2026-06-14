Da li psi zaista osećaju ljubomoru? Nauka ima zanimljiv odgovor!

Ponašanje koje mnogi vlasnici primećuju možda nije slučajno.

Mnogi vlasnici pasa bar jednom su primetili neobično ponašanje svog ljubimca kada pažnju posvete nekoj drugoj životinji, partneru ili čak bebi. Guranje između dve osobe, traženje maženja u pogrešnom trenutku ili uporno privlačenje pažnje često se tumače kao ljubomora. Iako se dugo verovalo da je ova emocija rezervisana samo za ljude, istraživanja pokazuju da priča možda nije tako jednostavna.

Stručnjaci smatraju da psi mogu pokazivati ponašanja koja veoma podsećaju na ljubomoru. Kada osete da bi mogli da izgube pažnju ili bliskost sa svojim vlasnikom, mnogi psi reaguju pokušavajući da ponovo postanu centar interesovanja. To može uključivati lajanje, gurkanje, donošenje igračaka ili insistiranje na fizičkom kontaktu.

Posebno zanimljive reakcije primećene su kada vlasnici pokazuju nežnost prema drugom psu. Tada pojedini ljubimci pokušavaju da prekinu interakciju, stanu između njih ili skrenu pažnju na sebe. Naučnici veruju da takvo ponašanje ima korene u snažnoj vezi koju psi razvijaju sa ljudima tokom zajedničkog života.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da pseću ljubomoru ne treba poistovećivati sa složenim emocijama koje doživljavaju ljudi. Kod pasa se pre svega radi o instinktivnoj reakciji na mogućnost gubitka pažnje, sigurnosti ili resursa koje smatraju važnim. Drugim rečima, njihov cilj nije da budu zlonamerni, već da očuvaju odnos koji im mnogo znači.

Bez obzira na to kako nauka definiše ovu pojavu, jedno je sigurno – psi veoma pažljivo prate ponašanje svojih vlasnika i snažno reaguju na promene u svakodnevnim odnosima. Upravo zbog toga mnogi ljubitelji pasa veruju da njihovi četvoronožni prijatelji razumeju emocije mnogo bolje nego što smo nekada mislili.

Autor: S.Paunović