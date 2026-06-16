Zaobiđite ove tri greške u širokom luku: Evo šta najviše smeta mačićima

Iako odgajanje mačeta deluje jednostavno, mnogi vlasnici nesvesno prave greške u ishrani, igri i nezi koje mogu negativno uticati na zdravlje i ponašanje njihove mačke.

Udomljavanje mačeta je jedno od najlepših iskustava, ali i velika odgovornost. Period odrastanja ključan je za formiranje navika, imuniteta i ponašanja, pa svaka odluka vlasnika može imati dugoročan uticaj na život ljubimca.

Hranjenje sirovom hranom može da bude opasno

Iako se sirova ishrana često predstavlja kao „prirodna“ za mačke, ona nosi ozbiljne zdravstvene rizike. Sirovo meso može sadržati bakterije poput salmonele i listerije, koje mogu izazvati trovanje kod mačeta, ali i kod ljudi u domaćinstvu.

Najsigurnija opcija je balansirana ishrana koja uključuje kvalitetnu suvu i vlažnu hranu, formuliranu tako da zadovolji sve nutritivne potrebe mačeta tokom rasta. Na ovaj način se obezbeđuje pravilan razvoj kostiju, mišića i imuniteta.

Laserske igračke izazivaju stres

Iako deluju kao savršena zabava, laserske igračke nisu idealan izbor za mačke. One podstiču instinkt lova, ali mačka nikada ne uspeva da „uhvati plen“, što može dovesti do frustracije i anksioznosti.

Mnogo bolji izbor su igračke koje mačka može fizički da uhvati i „ulovi“, poput loptica, perja ili interaktivnih igračaka sa poslasticama. Takva igra zadovoljava prirodne instinkte i doprinosi emocionalnoj stabilnosti mačke.

Jednolična ishrana nije najbolja opcija

Ako mače naviknete na samo jednu vrstu hrane, postoji velika šansa da kasnije postane izbirljivo. To može predstavljati problem ako zbog zdravstvenih razloga bude potrebno promeniti ishranu.

Zato je važno od malih nogu uvoditi različite ukuse i teksture hrane. Kombinovanje suve i vlažne hrane, kao i povremene poslastice za mačke, pomažu u razvijanju fleksibilnih prehrambenih navika.

Autor: Jovana Nerić