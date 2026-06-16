BOL KOJU MNOGI POTCENJUJU: Zašto smrt kućnog ljubimca može da slomi srce kao gubitak člana porodice!

Ljubimci nisu samo životinje – oni postaju deo svakodnevice, porodice i naših najvažnijih životnih uspomena.

Za mnoge ljude kućni ljubimac nije samo pas, mačka ili neka druga životinja. On je prijatelj, saputnik i biće koje svakodnevno pruža bezuslovnu ljubav. Upravo zato njegov odlazak često donosi duboku tugu koju okolina ne razume uvek u potpunosti.

Kada ugine voljeni ljubimac, ne gubi se samo životinja već i rutina koja je godinama bila deo svakog dana. Nestaju zajedničke šetnje, dočekivanje na vratima, jutarnji rituali i sitnice koje su život činile posebnim. Praznina koja ostaje može biti mnogo veća nego što drugi ljudi očekuju.

Psiholozi ističu da je tuga zbog smrti ljubimca potpuno prirodna i opravdana. Veza između čoveka i životinje često je zasnovana na bezuslovnom prihvatanju, bez osuda i očekivanja. Zbog toga gubitak može izazvati osećaj usamljenosti, tuge, pa čak i krivice kod vlasnika koji se preispituju da li su mogli da učine nešto više.

Dodatni problem predstavlja činjenica da okolina ponekad umanjuje značaj ovog gubitka rečenicama poput „Bio je to samo pas“ ili „Možeš da uzmeš drugog ljubimca“. Takvi komentari često otežavaju proces tugovanja jer osoba nema osećaj da je njen bol prepoznat i prihvaćen.

Stručnjaci naglašavaju da ne postoji ispravan rok za preboljevanje ovakvog gubitka. Nekome će biti potrebne nedelje, a nekome meseci da prihvati odsustvo bića koje je godinama bilo deo njegovog života. Ono što ostaje jesu uspomene, ljubav i trag koji je ljubimac ostavio. Upravo zbog toga mnogi kažu da ljubimci možda provedu samo deo svog života sa nama, ali mi za njih predstavljamo čitav svet – i zato njihov odlazak toliko boli.

Autor: S.Paunović