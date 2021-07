ROĐAKA OTKRILA JEZIVE DETALJE TRAGEDIJE U VARVARINU: Pre nego što je potegao nož Aranđel zvao Andreu da DOĐE NA RUČAK sa ćerkama

Aranđel Dačić (82) iz Varvarina prerezao je juče u popodnevnim časovima vrat Andrei K. (47) koja ga je pazila, a potom je počinio samoubistvo.

Andrea je iz susednog sela Maskare, gde je živela sa dve maloletne ćerke, a kod Aranđela na posao je dolazila električnim biciklom. Tako je bilo i kobnog dana.

- Krenula je na posao sa kćerkom. Rastale su se kod auto-škole gde je njena starija ćerka imala obuku prve pomoći, a zatim je otišla da spremi Aranđelu da jede. Kćerka je zvala kad je završila sa obukom, pošto se nije javljala, otišla je do njegove kuće da vidi gde joj je majka i da je sačeka da se zajedno vrate kući - započela je priču Andreina rođaka.

Ispred kuće je videla uobičajen prizor i odlučila je da uđe, ali kad je otvorila vrata zatekla je užas.

- Ispred kuće je videla njen parkiran bicikl, ušla je u kuću i u sobi zatekla Andreu u krvi - kaže rođaka i dodaje da nesrećna žena u tom trenutku već nije davala znake života.

Devojčica je prema rečima rođake ispričala kasnije da u prvi mah nije shvatila šta se dogodilo.

- Dete se uplašilo, nije odmah shvatila šta se desilo, kaže da je pomislila kad je videla da joj majka leži u krvi da je pas nešto uradio, da je skočio na nju, ujeo je... Odmah je pozvala Hitnu - rekla je rođaka i objasnila da se Aranđelova kuća nalazi u blizini Doma zdravlja i da je pomoć stigla brzo, ali da ženi nažalost nije bilo pomoći.

Devojčica je šokirana prizorom koji je zatekla počela da plače i da doziva majku. Njene vapaje čule su komšije.

- Plakala je i komšinica je čula, njen muž je došao i dete odveo kod njih kući. Da li su joj šećer i vodu da je povrate od šoka. Dete tada još nije znalo šta joj se sa majkom zapravo desilo - priča rođaka.

Aranđel mešao alkohol i lekove

Da je Aranđel imao problema sa alkoholom potvrdila je njegova kćerka Snežana Milenković.

- Bude na lečenju, puste ga, on opet počne da pije i da piće meša sa lekovima. Svakome je mogao da naudi u tom stanju. To su nam rekli i doktori - ispričala je Snežana.

Komšija je tada, znajući da je Aranđel već pre nekoliko godina pokušao da se ubije, otišao da obiđe dvorište. Njega je policija pronašla obešenog u šupi iza kuće.

Rođaka priča da je Andrea počela kod Aranđela da radi pre otprilike godinu dana kad je čula od poznanika da penzioneru u Varvarinu treba pomoć oko kućnih poslova.

- Neko je njoj rekao da u Varvarinu živi čovek kojem je potrebna pomoć da mu se povremeno očisti kuća i spremi nešto za jelo, jer je stariji, ali pokretan i sposoban - navodi rođaka.

Od tada je na svakih nekoliko dana odlazila kod njega.

- Bilo je to na nekoliko dana, u poslednje vreme čak svaki drugi dan, samo nedeljom nije nikad išla. Tad je bila sa porodicom. Po nekoliko sati se zadržavala, pospremi po kući, spremi mu da jede, a on je za to uredno plaćao - tvrdi rođaka.

Sa Andreom su kod Aranđela navodno odlazile i njene kćerke. Poslednji put su zajedno bile kod njega pet dana pre tragedije.

- Aranđel je 12. jula pozvao na ručak Andreu i njene dve kćerke. Na ručku je sve bilo u redu. Nisu rekle da su primetile bilo šta čudno u njegovom ponašanju. Čak je Andrea pričala i da je uporan u tome da u dvorištu otvori neku malu prodavnicu i da tu zaposli nju i njenu stariju kćerku. Nikad nije bio nasilan prema njoj, bar nikad to nije rekla, niti prema bilo kome iz njene porodice. Starije ćerka je pričala da je sa njom uvek lepo razgovarao - dodaje rođaka.