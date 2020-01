USTAVNI SUD PRESUDIO - Turska ukinula zabranu Vikipedije

Turska je zabranila korišćenje Vikipedije u aprilu 2017. godine, optužujući tu onlajn enciklopediju da je deo "klevetničke kampanje" protiv zemlje, pošto je Vikipedija odbila da ukloni sadržaj kojim je Turska navodno prikazana kao zemlja koja podržava takozvanu Islamsku državu i druge terorističke organizacije.

Wikipedia access restored in Turkey after court ruled against ban https://t.co/L3pvtdGbZ7

Pristup Vikipediji juče je omogućen korisnicima, nekoliko sati nakon što je Službeni glasnik objavio detalje presude Ustavnog suda, donete prošlog meseca, preneo je sinoć AP.

Pristup je bio blokiran prema zakonu, kojim se vladi omogućava da zabrani sajtove za koje smatra da predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost.

The site was blocked in April 2017 after Wikipedia refused to remove entries that accused the government of cooperating with terrorist organizations https://t.co/3B3eYCp2GW