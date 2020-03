Zapalio se još jedan McLaren Senna - Vatrogasci sprečili potpunu katastrofu (VIDEO)

Detalji u vezi sa ovim incidentom za sada nisu poznati, ali pretpostavlja se da se vatra najpre pojavila u prostoru u kome je smešten motor automobila. Fotografije nastale neposredno nakon požara prikazuju vatrogasce koji nadziru vozilo nakon gašenja plamena.

Fotografije je na Fejsbuku objavio korisnik Paulo Alekandre, a preneo CM Jornal.

Na njima se ne vidi jasno koliko je štete McLarenu naneo požar. S obzirom na mesto na kome su se plamenovi najpre pojavili, pretpostavlja se da je najviše stradao pogonski sistem vozila. Kako se navodi, McLaren Senna pripada jednom imućnom portuglaskom biznismenu.

Another Senna that just caught fire in Austria 😶 pic.twitter.com/1scHjrXXZV