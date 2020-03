Prave auto sa sistemom odbrane od korone - Evo o čemu se radi (FOTO)

O čemu se zapravo radi?

Geely SUV će biti opremljen sistemom za filtriranje vazduha i na tajnačin će se sprečiti ulazak virusa u kabinu, a kompanija Geely kaže da je u pretprodaji naručeno 30.000 vozila.

Kineska kompanija je sedam dana ranije najavila da će potrošiti 53 miliona dolara na borbu protiv virusa, koji ubija ljude širom planete, a najsnažniji je upravo u Kini, gde je prijavljeno oko 3.000 smrtnih slučajeva.

Geely Auto takes on coronvirus in its cars. Receives TUV Rheinland recognition for its coronavirus-fighting in-car air purification system. First two certified vehicles – Geometry A all-electric sedan and JiaJi MPV – to be launched soon in China https://t.co/9RE4UyBYOW pic.twitter.com/qh6dgJCNaZ