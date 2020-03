IZBEGAVAJU SVAKI KONTAKT - Huawei će telefone iz P40 serije predstaviti putem lajvstrima

Kineski gigant će zbog toga, umesto u Parizu, svoj novi model P40 predstaviti online. Iz kompanije su saopštili da žele da obezbede “zaštitu i komfor za sve”.

Kao što se može videti na teaser-u, ovogodišnji flegšip iz P serije će imati veliku izbočinu na poleđini u okviru koje će biti nekoliko kamera i senzora za koje se očekuje da značajno doprinesu unapređenju fotografije i videa u odnosu na njegovog prethodnika.

Huawei P40 Series to Officially Launch in China on March 26

