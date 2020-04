Reno će zatvoriti glavni posao u Kini, fokusiraće se na električna vozila

Kompanija "Reno" je saopštila da zatvara svoj glavni posao u Kini da bi se fokusirao na električna i komercijalna vozila.

Sedmogodišnje zajedničko ulaganje tog francuskog proizvodjača automobila sa kineskom državnom korporacijama "Dongfeng Motor Corp" je imalo problema zbog male tražnje još pre izbijanja pandemije korona virusa, koja je smrvila potražnju.

Kina je najveće globalno tržište autoindustrije, ali konkurencija je intenzivna i ukupna prodaja je opala od vrhunca 2017. godine.

Prodaja u prvom kvartalu ove godine opala je za 45,4 odsto, na 2,9 miliona automobila, SUV-ova i minibusa, pošto je Peking zatvorio auto-salone i naredio gradjanima da ostanu kod kuće kako bi zaustavili širenje virusa.

"Renoova" fabrika je u Vuhanu, gradu u središtu Kine, gde je epidemija počela u decembru."Reno" planira da "održi dugoročno prisustvo" na kineskom tržištu električnih i komercijalnih vozila, navodi se u saopštenju kompanije.

Razvoj električnih će se odvijati kroz dva zajednička poduhvata, uključujući "eGT New Energy Automotive Co., Ltd.", s "Nisan Motor Co".

Te dve kompanije su deo veće, globalne alijanse."Reno" je naveo da traži milijarde zajmova uz državne garancije, otkazuje dividendu za 2019. godinu, a i njen predsedavajući smanjuje platu, pošto francuski proizvođač automobila pokušava da izbori sa krizom zbog pandemije.