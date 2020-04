Kineski startup želi da prodaje svoje naočare za detektovanje Kovid-19 u Americi

Termovizijski skeneri nisu ništa novo, a ranije smo videli kako se tehnologija upotrebljava na mestima poput aerodroma kako bi otkrili da li ljudi koji lete imaju temperaturu.

Sada izgleda da se tehnologija koristi u nosivim uređajima poput pametnih naočara, a upravo to kineska kompanija Rokid pokušava da proda SAD-u.

Kompanija je navodno predstavila svoj proizvod nekoliko kompanija sa sedištem u SAD-u. Naočare, poznate kao T1, dolaziće sa infracrvenim skenerom koji može da otkrije temperature do 200 ljudi odjednom sa udaljenosti do tri metra, piše PC Press. To znači da zdravstveni radnici mogu da budu raspoređeni na terenu kako bi obavili brzo skeniranje i utvrdili ko ima temperaturu, što je jedan od simptoma virusa COVID-19.

Naočare imaju Qualcomm čipset i dolaze sa 12 MP kamerom, podrškom za proširenu stvarnost, a kompanija nudi i IoT i softverska rešenja za olakšavanje prepoznavanja lica. Međutim, treba napomenuti da to što osoba nema temperaturu ne znači da nema virus COVID-19. Temperatura je jednostavno jedan od simptoma, ali u najmanju ruku može pomoći službenicima da izoluju ljude koji su vidno bolesni i možda izvrše dodatne testove na njima. Činjenica da je to nosiv uređaj znači da se može lako distribuirati i premeštati sa jedne lokacije na drugu, i na taj način pokriti širi prostor odjednom, zaključuje PC Press.