Zamenu ne treba odlagati - Da li ste zaboravili da stavite letnje gume?

Obaveza upotrebe zimskih pneumatika prestala je još 1. aprila, ali mnogi vozači na svoje automobile ni tri nedelje kasnije nisu montirali letnje gume.

Naravno, na to je umnogome uticalo vanredno stanje izazvano epidemijom koronavirusa, koje je generalno dovelo do značajnog smanjenja upotrebe automobila, kao i saobraćaja uopšte.

Međutim, počelo je ublažavanje vanrednih mera u okviru kojih su ponovo otvorene vulkanizerske i automehaničarske radnje, pa je to prilika za one koji nisu zamenili pneumatike da to i urade.

Iako vožnja sa zimskim gumama po toplom vremenu nije zabranjena, njihova upotreba nije preporučljiva kada se spoljne temperature ustale iznad 7 stepeni Celzijusa. A kako temperature poslednjih dana dostižu i 20. podeljak sada je pravo vreme zamenu pneumatika.

Zimske i letnje gume se razlikuju po svom hemijskom sastavu, koji je prilagođen korišćenju uslovima za koje su i namenjene. Zbog toga će se pneumatici, usled neadekvatne upotrebe, u vožnji ponašti lošije i svakako uticati na bezbednost.

Za razliku od zimskih, letnje gume su tvrđe, imaju pliću šaru, namenjene su vožnji na višim temperaturama i u takvim uslovima garantuju bolje prianjanje za podlogu, bolju upravljivost vozila i manju potrošnju goriva.

Zimske gume su nešto mekše i fleksibilnije, a njihove šare su dublje i brojnije, što im u zimskim uslovima garantuje bolje prijanjanje. One, međutim, potpuno drugačije funkcionišu po toplom vremenu. Zimske gume se u letnjoj vožnji, usled većeg otpora podloge, mnogo brže zagrevaju, stvaraju veću buku i brže troše. Podložne su deformisanju i mogu da utiču na upravljanje vozilom i ukupan kvalitet vožnje i ponašanja vozila na putu. Ništa manje važna nije ni činjenica da vožnja sa zimskim gumama po toplom vremenu utiče na povećanu potrošnju goriva.

Sve su to razlozi zbog kojih zamenu guma ne bi trebalo odlagati.

Podaci proizvođača pneumatika govore da razlika u zaustavnom puta vozila, pri kočenju sa zimskim i letnjim gumama, na temperaturama iznad 15 stepeni Celzijusa, može da iznosi i do čitavih 7 metara u korist letnje gume. To je dužina koja predstvalja skoro petinu zaustavnog puta savremenog automobila, pri zaustavljanju od brzine od 100 kilometara na sat do trenutka zaustavljanja.

Kod zamene, odnosno vraćanja guma na automobil, većina vulkanizera preporučuje njihovo unakrsno postavljanje, što će vam biti znato olakšano ukoliko posedujete poseban komplet felni. Naravno, posle zamene zimske gume je potrebno uskladištiti do sledeće zime, što je usluga koju nude i brojni vulkanizeri i prodavci guma.

Dakle, vreme za zamenu zimskih guma letnjima je došlo, kako "po zakonu" tako zbog sve viših spoljih temperatura. Zato iskoristite vreme kad još uvek nam toliko gužvi u saobraćaju i kod vulkanizera da to obavite. Tako ćete u neradnih pola godine biti sigurni da je vaša vožnja bezbednija, potrošnja goriva manja.