Ova mapa prati razvoj 5G mreže u svetu: Kako stoji Srbija, a ko je rekorder?

Kompanija Ookla, najpoznatija po Ookla speed testu kojim se meri brzina interneta, napravila je interaktivnu mapu za praćenje širenja 5G mreže u svetu.

Ookla 5G Map se ažurira svake nedelje, a možete da joj pristupite ovde.

Osim što pokazuje mesta na kojima se razvijaju bazne stanice za 5G mrežu, Ookla prati i neke statističke podatke koji mogu da budu zanimljivi.

Na primer, do sada u svetu ima do sada 8782 instalacije 5G mreže, a moguće je da podatke na mapi filtrirate tako što ćete isključiti one koje su "ograničeno dostupne" ili "u fazi pred puštanje", odnosno onome što bismo mogli nazvati eksperimentalnom fazom.

Na mapi se, naravno, nalazi i Srbija, gde je jedina 5G bazna stanica upravo u "eksperimentalnoj fazi", a nalazi se u Beogradu. Od komšiluka, najbolje je pokrivena Rumunija, a zatim slede Mađarska i Hrvatska.

Što se tiče "rekordera", SAD su najbolje pokrivene 5G mrežom, a za njima slede Kina i Japan. Od evropskih zemalja, prednjači Holandija.